BUSINESS

01.09.2025 18:06

Η THEON διοργανώνει Ημέρα Κεφαλαιαγορών 2025 με επίκεντρο το «THEON NEXT»

01.09.2025 18:06
Headquarters_ΤΗΕΟΝ SENSORS

Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει περαιτέρω λεπτομέρειες για την επερχόμενη Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day – CMD), κατά την οποία θα παρουσιάσει τη στρατηγική της και τους μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης, υπό τον τίτλο «THEON Next». Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της THEON να εξελιχθεί σε αξιόπιστο ηγέτη της αγοράς στην επόμενη γενιά ηλεκτροπτικών συστημάτων στην εποχή των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η CMD θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στις 15:00, με οικοδεσπότες τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την ευρύτερη ομάδα ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων βασικών μελών της ομάδας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της THEON.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι δυνατή τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά, αποκλειστικά για επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου. Όλες οι παρουσιάσεις και το σχετικό υλικό, καθώς και η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της THEON. Για αιτήματα εγγραφής στην εκδήλωση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο [email protected].

Η THEON έχει ήδη ηγετική θέση παγκοσμίως στην τεχνολογία νυχτερινής όρασης, προμηθεύοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες, ενώ προχωρά σε ουσιαστική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, μέσω κορυφαίων καινοτόμων συστημάτων. Το πρόσφατα ανεπτυγμένο οικοσύστημα συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D., αποτέλεσμα της εσωτερικής Ομάδας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, έχει εδραιώσει τη θέση της εταιρίας στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, ενισχύοντας την ηγετική θέση της στα φορητά αμυντικά ηλεκτρο-οπτικά συστήματα με προηγμένες διασυνδεδεμένες ψηφιακές λύσεις.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της THEON είναι η επιτυχής επέκτασή της στα ηλεκτροπτικά συστήματα για πλατφόρμες, τα οποία τοποθετούνται ή ενσωματώνονται σε επίγεια συστήματα, οχήματα, σκάφη ή κτήρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη διαφοροποίηση των εσόδων της εταιρίας στο άμεσο μέλλον.

Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση της THEON από εταιρία με εστίαση σε ένα προϊόν, σε μια επιχείρηση με διευρυμένο και εμπλουτισμένο χαρτοφυλάκιο, δημιουργώντας το υπόβαθρο για μια σημαντική πορεία ανάπτυξης.

Όπως δείχνουν και οι πρόσφατες ανακοινώσεις, η THEON οικοδομεί με ταχύ ρυθμό συνέργειες για την ανάπτυξη των συστημάτων του στρατιώτη επόμενης γενιάς, μέσω εξαγορών, στοχευμένων επενδύσεων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών συν-ανάπτυξης. Με έμφαση στη δημιουργία καινοτόμων Ψηφιακών Λύσεων και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), το πρόγραμμα THEON NEXT στοχεύει να προσελκύσει κορυφαίες εταιρίες ανά πεδίο εξειδίκευσης, με σκοπό να διαμορφώσει το μέλλον της επιχειρησιακής υπεροχής σε σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

