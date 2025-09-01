Κυβέρνηση σε «κινούμενη άμμο»: Οι προσδοκίες από ΔΕΘ, ο εκλογικός νόμος και η αγωνία για Τσίπρα και Σαμαρά

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται για έκτο χρόνο στην διακυβέρνηση του τόπου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει για έβδομη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρωθυπουργός με ένα πακέτο γενναίων εξαγγελιών, που τόσο ίδιος όσο και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ελπίζουν ότι θα αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε πριν από το καλοκαίρι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το οποίο μαζί με την κόπωση από την μακρόχρονη παρουσία στην εξουσία έχουν στοιχίσει δημοσκοπικά.

Αρκεί όμως ένα ευρύχωρο καλάθι, που μπορεί να χωρέσει ακόμα και παροχές κοντά στα 2 δισεκατομμυρίων, να μεταβάλει θεαματικά τα πράγματα και να ξαναδώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο κυβερνών κόμμα;

Μπορεί αυτό το ερώτημα πρόσκαιρα να απαντηθεί από τις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, όμως στην κυβέρνηση δεν θα έχουν μια καθαρή εικόνα για το πού πάει το πράγμα εάν δεν ανοίξουν όλα τα χαρτιά της φετινής πολιτικής χρονιάς που θα καθορίσουν το παιχνίδι των επόμενων εκλογών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και ο φόβος νέων δικογραφιών είναι υπαρκτός. Μπορεί ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει την πρόοδο των διαδικασιών όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων που δόθηκαν παρανόμως σε αγρότες και μη, όμως στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι η υπόθεση έχει ουρές και θα ταλανίζει το κυβερνών κόμμα για αρκετό διάστημα ακόμα, ενώ ζητούμενο είναι πώς θα λειτουργήσει στην κοινή γνώμη η εξεταστική επιτροπή που θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες και που θα συντηρεί το θέμα στην επικαιρότητα.

Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ δεν θα αφήσει το θέμα των σκανδάλων να υποχωρήσει και τα στελέχη του από σήμερα ξεκινούν επικοινωνιακή εκστρατεία μέσα από την οποία θα προβάλλουν συνεχώς σκάνδαλα της κυβέρνησης προκειμένου να την πλήξουν ηθικά.

Μία άλλη παράμετρος από την οποία θα κριθούν πολλά είναι τι θα γίνει στον πολιτικό χώρο που βρίσκεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τα μάτια πολλών στο κυβερνών κόμμα είναι στραμμένα στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά το επόμενο διάστημα. Η τραγική απώλεια της κόρης του μπορεί να πάγωσε προς στιγμή τα σχέδια για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο και να εξαφάνισε την όποια κριτική ασκούνταν από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εναντίον του.

Όμως το επόμενο διάστημα και οι δύο πλευρές θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις. Η κυβέρνηση προς το παρόν ρίχνει τους τόνους και είναι χαρακτηριστική η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην χθεσινή του συνέντευξη στην Καθημερινή, όπου πρώτον χαρακτηρίζει την λεγόμενη δεξιά ατζέντα ως στρατηγική για μια υπερήφανη και ισχυρή Ελλάδα και δεύτερον δεν χρησιμοποιεί καμιά φορτισμένη έκφραση τόσο για τον Αντώνη Σαμαρά όσο και για τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την σκληρή κριτική που έχουν ασκήσει στην κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν γαλάζια στελέχη που εισηγούνται την επιστροφή του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία ως μία γενναία κίνηση από την πλευρά του πρωθυπουργού και ως ένα σήμα στους δυσαρεστημένους και απομακρυσμένους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ότι τα πράγματα στο κόμμα που ψήφισαν για χρόνια επανέρχονται στις ρίζες τους.

Αυτά τα στελέχη γνωρίζουν καλά πως στην περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός κινηθεί προς την δημιουργία νέου κόμματος η αυτοδυναμία θα είναι μια οριστικά χαμένη υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία, αφού έτσι κι αλλιώς και υπό τα σημερινά δεδομένα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολα υλοποιήσιμο σενάριο.

Από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σήμα για τις επόμενες κινήσεις του, ενώ στενοί τους συνεργάτες απαντούν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία βάση τα δημοσιεύματα που τον φέρνουν να σκέφτεται σύντομα να δημιουργήσει νέο κόμμα. Πολλά όμως θα κριθούν και από τις εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης όπου κυριαρχεί η συζήτηση για την δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην κυβέρνηση υπάρχουν δύο σχολές σκέψης για τον πρώην πρωθυπουργό. Αρκετοί πιστεύουν ότι η επαναδραστηριοποίηση του, την οποία θεωρούν σχεδόν σίγουρη, θα είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας αφού θα της δώσει αντίπαλο και άρα θα της επιτρέψει να επανασυσπειρωθεί, να επαναφέρει πολιτικά την συζήτηση στο διάστημα 2015 – 2019 αποκομίζοντας πολιτικά οφέλη και να αναβιώσει το αντίΣΥΡΙΖΑ μέτωπο σε νέα εκδοχή.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας θα είναι ένας υπολογίσιμος και όχι ακίνδυνος αντίπαλος πολύ περισσότερο τώρα που η κυβέρνηση έχει υποστεί σημαντική φθορά ενώ ταυτοχρόνως φθείρεται σημαντικά και η εικόνα του πρωθυπουργού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο δύσκολα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές. Η συσσωρευμένη κόπωση, οι κυβερνητικές αστοχίες σε μια σειρά πραγμάτων, η ακρίβεια που συνεχίζεται και που αρκετοί την βίωσαν έντονα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είτε πηγαίνοντας λίγες μέρες διακοπές είτε αδυνατώντας να το κάνουν δεν βοηθούν στο να φυσήξει άνεμος στα πανιά της κυβέρνησης.

Ολα αυτά στοιχίζουν πολιτικά και μπορεί να εξανεμίσουν γρήγορα το όποιο όφελος θα υπάρχει από τις εξαγγελίες και τις παροχές στην ΔΕΘ.

Στην κυβέρνηση λοιπόν περιμένουν να εξελιχθούν τα πράγματα προς κάθε κατεύθυνση μέχρι το τέλος του χρόνου, να διαμορφωθούν τα νέα δεδομένα για να δουν αν στην διαμορφωμένη νέα πραγματικότητα, μπορούν να διατυπώσουν πειστικά διλήμματα, να απευθυνθούν σε εκλογικά ακροατήρια και να επιχειρήσουν την επανασυσπείρωση του κοινωνικού σώματος που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία δυο εκλογικές νίκες το 2019 και το 2023.

Εάν αυτό μπορεί να συμβεί εκ νέου είναι κάτι που κάνεις σήμερα στην κυβέρνηση με σιγουριά δεν μπορεί να απαντήσει.

