Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν έχασε την επαφή με το GPS – Αναφορές για ρωσική παρεμβολή

Για υποψίες ρωσικής παρεμβολής, που απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε βουλγαρικό αεροδρόμιο και ανάγκασε το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί την Κυριακή στο Πλόβντιβ χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες, κάνει λόγο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ένα τζετ που μετέφερε τη φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ το απόγευμα της Κυριακής στερήθηκε των ηλεκτρονικών βοηθημάτων πλοήγησης κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της πόλης, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το γεγονός, αντιμετωπίζεται ως ρωσική επιχείρηση παρεμβολής.

«To GPS όλης της περιοχής του αεροδρομίου έπεσε», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Αφού το αεροπλάνο έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, ο πιλότος πήρε την απόφαση να προσγειωθεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες, πρόσθεσε. «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Η Βουλγαρική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωση στους Financial Times.

«Από τον Φεβρουάριο του 2022, υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση των περιστατικών παρεμβολής (jamming) και, πιο πρόσφατα, παραποίησης (spoofing) του GPS», ανέφερε. «Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν τη σωστή λήψη των σημάτων GPS, προκαλώντας διάφορες λειτουργικές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα συστήματα εδάφους».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσεγγιστεί για σχόλιο.

Η λεγόμενη παρεμβολή (jamming) και παραποίηση (spoofing) GPS, η οποία διαστρεβλώνει ή αποτρέπει την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες για την προστασία ευαίσθητων περιοχών, αλλά όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται από χώρες όπως η Ρωσία για τη διατάραξη της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παρεμβολή GPS που αποδίδεται στη Ρωσία κινδυνεύει να προκαλέσει αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά «τυφλώνοντας» εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Τα περιστατικά παρεμβολής GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και σε κράτη της ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, πλοία και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την κεντρική βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας, Ρόσεν Ζελιαζκόφ, και να επισκεφθεί ένα εργοστάσιο πυρομαχικών. Βρισκόταν σε περιοδεία στα κράτη της πρώτης γραμμής της ΕΕ για να συζητήσει τις προσπάθειες βελτίωσης της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει», είπε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Βουλγαρία την Κυριακή. «Είναι ένα αρπακτικό. Μπορεί να συγκρατηθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η Βουλγαρία είναι ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, αρχικά με εξοπλισμό σοβιετικής εποχής στους πρώτους μήνες του πολέμου και πλέον με πυρομαχικά και άλλα προϊόντα που παράγονται από τη μεγάλη αμυντική της βιομηχανία.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς προβλήματα μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της.

