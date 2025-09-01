Στην Κίνα συναντήθηκαν Ερντογάν – Πούτιν: «Περιμένουμε τον Ρώσο πρόεδρο σύντομα στη χώρα μας»

Στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κόμμα του Ερντογάν, ΑΚΡ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «περιμένουμε τον Πούτιν σύντομα στη χώρα μας. Έχουμε μια ειλικρινή σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη». Από την πλευρά του, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη διπλωματική και πολιτική του συμβολή στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την Ουκρανία.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. pic.twitter.com/61OLyRsyRg — AK Parti (@Akparti) September 1, 2025

Παράλληλά, χαρακτήρισε «στρατηγική» τη συνεργασία Μόσχας–Άγκυρας στον τομέα της ενέργειας, λέγοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύει την Τουρκία με φυσικό αέριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας χωρίς καμία διακοπή». Υπενθυμίζεται ότι μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Άγκυρα έχει αναβληθεί κάμποσες φορές, ωστόσο, Πούτιν και Ερντογάν βρίσκουν ευκαιρίες για να τα λένε σε διάφορες άλλες εκδηλωσεις.

