search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 11:57

Στην Κίνα συναντήθηκαν Ερντογάν – Πούτιν: «Περιμένουμε τον Ρώσο πρόεδρο σύντομα στη χώρα μας»

01.09.2025 11:57
erdogan_putin_china_new
via X

Στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κόμμα του Ερντογάν, ΑΚΡ, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «περιμένουμε τον Πούτιν σύντομα στη χώρα μας. Έχουμε μια ειλικρινή σχέση, βασισμένη στην εμπιστοσύνη». Από την πλευρά του, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη διπλωματική και πολιτική του συμβολή στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για την Ουκρανία.

Παράλληλά, χαρακτήρισε «στρατηγική» τη συνεργασία Μόσχας–Άγκυρας στον τομέα της ενέργειας, λέγοντας ότι «η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύει την Τουρκία με φυσικό αέριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας χωρίς καμία διακοπή». Υπενθυμίζεται ότι μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Άγκυρα έχει αναβληθεί κάμποσες φορές, ωστόσο, Πούτιν και Ερντογάν βρίσκουν ευκαιρίες για να τα λένε σε διάφορες άλλες εκδηλωσεις.

Διαβάστε επίσης

Λαγκάρντ: Η Γαλλία δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζεται το ΔΝΤ

Αφγανιστάν: Απόλυτος εφιάλτης – Πάνω από 800 οι νεκροί, στους 2.500 οι τραυματίες από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ – Δυσοίωνος Λέκκας: Περισσότεροι οι νεκροί (Photos/Videos)

Ουκρανία: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι οι «συνεννοήσεις» της Αλάσκας θα φέρουν την ειρήνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

DEH_logo_new
BUSINESS

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

zaxaraki new
MEDIA

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:26
CyndiLauper
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρυλικές εκπλήξεις στην τελευταία συναυλία της Cyndi Lauper: Ανέβηκε στη σκηνή με Cher, Joni Mitchell, John Legend, SZA (videos)

skiathos new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Χαμός πάλι με τις τουρμπίνες των αεροπλάνων – «Εκτόξευαν» τις βαλίτσες μέσα στη θάλασσα

pasok-opekepe-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα ψηφοφορία για την προανακριτική μετά το κάζο με τις επιστολικές ζητά το ΠΑΣΟΚ

1 / 3