ΚΟΣΜΟΣ

01.09.2025 10:13

Λαγκάρντ: Η Γαλλία δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζεται το ΔΝΤ

01.09.2025 10:13
Μετά τα «μπρος-πίσω» του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, η ίδια η πρώην γενική διευθύντρια του ΔΝΤ (και πρώην ΥΠΟΙΚ της Γαλλίας, επί κυβέρνησης Σαρκοζί) απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα να ενταχθεί σε πρόγραμμα του ταμείου.

Μιλώντας στο Radio Classique, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε μετ’ επιτάσεως ότι η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα χρειαζόταν την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αλλά τόνισε ότι οποιοσδήποτε κίνδυνος από την πτώση μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», προσθέτοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιτακτική στη Γαλλία και επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση των spreads των γαλλικών ομολόγων.

Τα γαλλικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για περιοριστικό προϋπολογισμό το 2026. Η πολιτική αναταραχή έχει πλήξει τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές ομολόγων της Γαλλίας, η οποία είναι η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Αναφερόμενη στην αμερικανική οικονομία είπε ότι η ισορροπία της θα επηρεαζόταν σε περίπτωση που ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό για την παγκόσμια οικονομία. Σχετικά με την απόφαση εφετείου των ΗΠΑ να κρίνει «παράνομους» πολλούς από τους δασμούς, η πρόεδρος της ΕΚΤ σχολίασε ότι η αμφισβήτηση των δασμών έχει προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας.

