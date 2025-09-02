Αλγεινή εντύπωση από το «όχι» της αστυνομίας στη συγκέντρωση της Καρυστιανού στη ΔΕΘ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η άρνηση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην αίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, να διοργανώσει συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση.
Μάλιστα η επιχειρηματολογία για την άρνηση αυτή -ουσιαστικά άρνηση της κυβέρνησης- ήταν στα όρια του αστείου.
Επικαλέστηκε το πλήθος, λέει, ήδη προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργατικές οργανώσεις, επαγγελματικούς φορείς και άλλους. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν η μία παραπάνω στις τόσες συγκεντρώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο χωρίς περιορισμούς.
Προφανώς η κυβέρνηση φοβήθηκε μήπως η συγκέντρωση με ομιλήτρια την Μαρία Καρυστιανού επαναφέρει το έγκλημα των Τεμπών στο προσκήνιο, αναζωπυρώσει την κοινωνική οργή και επισκιάσει ακόμα και την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
Μάλιστα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών κρίνεται ως ύποπτος για επεισόδια. Προκλητικό σε τέτοιο βαθμό που καταντά εντελώς γελοίο – και πάντως προσβλητικό.
Τόση δημοκρατικότητα και τέτοια αυτοπεποίθηση από κυβέρνηση λοιπόν…
