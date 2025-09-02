Αλγεινή εντύπωση από το «όχι» της αστυνομίας στη συγκέντρωση της Καρυστιανού στη ΔΕΘ

Η άρνηση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στην αίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, να διοργανώσει συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση.

Μάλιστα η επιχειρηματολογία για την άρνηση αυτή -ουσιαστικά άρνηση της κυβέρνησης- ήταν στα όρια του αστείου.

Επικαλέστηκε το πλήθος, λέει, ήδη προγραμματισμένων κινητοποιήσεων από εργατικές οργανώσεις, επαγγελματικούς φορείς και άλλους. Δηλαδή το πρόβλημα ήταν η μία παραπάνω στις τόσες συγκεντρώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο χωρίς περιορισμούς.

Προφανώς η κυβέρνηση φοβήθηκε μήπως η συγκέντρωση με ομιλήτρια την Μαρία Καρυστιανού επαναφέρει το έγκλημα των Τεμπών στο προσκήνιο, αναζωπυρώσει την κοινωνική οργή και επισκιάσει ακόμα και την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Μάλιστα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών κρίνεται ως ύποπτος για επεισόδια. Προκλητικό σε τέτοιο βαθμό που καταντά εντελώς γελοίο – και πάντως προσβλητικό.

Τόση δημοκρατικότητα και τέτοια αυτοπεποίθηση από κυβέρνηση λοιπόν…

Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκέντρωση έξω απο τη ΔΕΘ τη μέρα της ομιλίας Μητσοτάκη, απο φόβο μη χαλάσει με τίποτα το παραμύθι του, στα νούμερα που εξακολουθούν να τον στηρίζουν! — Φινκλιν (@finklin5) September 1, 2025

Ο Σύλλογος #Τεμπη κρίνεται από την Ασφάλεια ως «ύποπτος» για πρόκληση επεισοδίων…. !!!!!



👇👇👇

«Όχι» στην Καρυστιανού για συγκέντρωση στη ΔΕΘ https://t.co/ESjFclZfIY pic.twitter.com/DWW046FS9O September 1, 2025

Οχι της Κυβερνησης στο αιτημα της Καρυστιανου για συγκεντρωση εξω απ την ΔΕΘ την μερα που θα μιλαει ο Μητσοτακης…

Εχετε ξανα δει ποιο δειλο ΠΘ σε αυτη τη χωρα?

Καλα κανει και φοβαται…

Διεπραξε την υψιστη υβρις να μην σεβαστει γονεις που εχασαν τα παιδια τους… pic.twitter.com/ytX1IQX2UQ August 31, 2025

