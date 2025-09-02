Πότε θα γίνει η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης  

Η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης διαβεβαίωσε και πάλι το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Αλλά δεν ξεκαθάρισε το πότε.

Προφανώς η κυβέρνηση καταλαβαίνει από τη διεθνή κατάσταση και την εσωτερική πίεση ότι δεν μπορεί παρά να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Όμως μία τέτοια ενέργεια θα στεναχωρήσει τον Νετανιάχου, όπως αντιλαμβάνεται και ο πιο αδαής πλέον κι έτσι το Μαξίμου τρενάρει την υπόθεση, ώστε να προηγηθούν πολλές άλλες χώρες – και θα προηγηθούν κατά τα φαινόμενα.

Ο υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε ότι το πότε θα γίνει η αναγνώριση είναι ακόμα στις σκέψεις των κυβερνώντων.

Γενικά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής η Αθήνα είναι του τύπου… θα δούμε – μέχρι να μην βλέπουμε τίποτα!

