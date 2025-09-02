Και το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος στη Γ.Σ. του ΟΗΕ – Και κυρώσεις στο Ισραήλ

Αυξάνονται και πληθύνονται οι χώρες που ανακοινώνουν ότι στο πλαίσιο της Γ.Σ. του ΟΗΕ θα προχώρησουν σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, έγραψε στο X το πρωί της Τρίτης ότι «το Παλαιστινιακό Κράτος θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ». Η απόφαση αυτή θα συνοδευτεί από κυρώσεις που στοχεύουν την κυβέρνηση του Ισραήλ.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Ο Πρεβό τόνισε ότι «λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη και ιδίως στη Γάζα, καθώς και τη βία που ασκεί το Ισραήλ κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, και δεδομένων των διεθνών υποχρεώσεών του, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση να αποτρέπει κάθε κίνδυνο γενοκτονίας, το Βέλγιο όφειλε να λάβει αυστηρές αποφάσεις για να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση και στους τρομοκράτες της Χαμάς».

«Δεν πρόκειται για την επιβολή κυρώσεων στον ισραηλινό λαό, αλλά για την τήρηση του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου από την κυβέρνησή του και τη λήψη μέτρων για την προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης επί τόπου», υπογράμμισε ο Βέλγος ΥΠΕΞ. Συγκεκριμένα, το Βέλγιο θα προχωρήσει σε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς εποικισμούς, πιθανές δικαστικές διώξεις, περιορισμούς σε υπερπτήσεις και διελεύσεις, καθώς και απαγόρευση εισόδου στο Βέλγιο σε δύο ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς (τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και τον Μπεζαλέν Σμότριτς), αρκετούς βίαιους εποίκους και ορισμένους ηγέτες της Χαμάς.

Βέβαια, η σκληρή στάση που υιοθετεί η κυβέρνηση των Βρυξελλών απέχει πολύ από το να συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση. Στο εσωτερικό της ομοσπονδιακής συμμαχίας, τα δεξιά κόμματα N-VA και MR εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι τέτοια μέτρα υπάρχει κίνδυνος να απομονώσουν το Βέλγιο στη διεθνή σκηνή. Οι υποστηρικτές της αναγνώρισης αντιτείνουν ότι πρόκειται για ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της λύσης των δύο κρατών και του διεθνούς δικαίου.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη ανακοινώσει ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε αντίστοιχη αναγνώριση κατά την ίδια Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν επίσης τους εταίρους τους να ακολουθήσουν αυτό το βήμα. Σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των κρατών-μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ήδη το Παλαιστινιακό Κράτος, το οποίο είχε ανακηρυχθεί από την παλαιστινιακή ηγεσία στην εξορία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Διαβάστε επίσης

Ινδονησία: Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις

Flightradar24: Διαψεύδει ότι το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν «παρενοχλήθηκε» από ρωσικές παρεμβολές – Οργή στο Κρεμλίνο

Τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση αφάνισε ολόκληρο χωριό στο Νταρφούρ – Πάνω από 1.000 νεκροί (videos/photos)