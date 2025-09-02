search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:19
ΚΟΣΜΟΣ

02.09.2025 07:47

Τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση αφάνισε ολόκληρο χωριό στο Νταρφούρ – Πάνω από 1.000 νεκροί (videos/photos)

02.09.2025 07:47
sudan_new
@Sudan_tweet

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στο Σουδάν, όπου περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα στην περιοχή Νταρφούρ, στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος/Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A), υπήρξε μόλις ένας επιζήσαντας.

Η κατολίσθηση έπληξε την κοινότητα την 31η Αυγούστου, έπειτα από πολυήμερες ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την οργάνωση, της οποίας ηγείται ο Αμπντελουαχίντ Μοχάμεντ Νουρ.

Το κίνημα, το οποίο ελέγχει τομέα του αχανούς Νταρφούρ, κάλεσε τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής να βοηθήσουν να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων -ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Το χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς», τόνισε η ίδια πηγή.

Πολλά από τα θύματα είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που συνεχίζει να μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, και κατέφυγαν στα όρη Μάρα, παρά τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων στην περιοχή.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τρίτο του χρόνο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με τον μισό και πλέον πληθυσμό αντιμέτωπο με επισιτιστική κρίση.

Το πιο ενεργό μέτωπο το τρέχον διάστημα είναι αυτό της πολιορκημένης πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, της Ελ Φάσερ, που προσπαθούν να κυριεύσουν οι ΔΤΥ, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις τους.

