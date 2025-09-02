Τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση αφάνισε ολόκληρο χωριό στο Νταρφούρ – Πάνω από 1.000 νεκροί (videos/photos)

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στο Σουδάν, όπου περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα στην περιοχή Νταρφούρ, στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος/Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A), υπήρξε μόλις ένας επιζήσαντας.

Η κατολίσθηση έπληξε την κοινότητα την 31η Αυγούστου, έπειτα από πολυήμερες ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την οργάνωση, της οποίας ηγείται ο Αμπντελουαχίντ Μοχάμεντ Νουρ.

كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.

الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe — Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025

Το κίνημα, το οποίο ελέγχει τομέα του αχανούς Νταρφούρ, κάλεσε τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής να βοηθήσουν να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων -ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Το χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς», τόνισε η ίδια πηγή.

Can you imagine a whole village just vanished

Breaking News – Statement of Condolence

Sudan Liberation Movement / Army – General Command



With deep sorrow and concern, the Sudan Liberation Movement/Army reports on the tragic landslide that struck Tarsin village in the Jebel… pic.twitter.com/Ym3hNRkjpB — Sadeia (@sadiea8) September 1, 2025

Πολλά από τα θύματα είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που συνεχίζει να μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, και κατέφυγαν στα όρη Μάρα, παρά τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων στην περιοχή.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τρίτο του χρόνο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με τον μισό και πλέον πληθυσμό αντιμέτωπο με επισιτιστική κρίση.

Το πιο ενεργό μέτωπο το τρέχον διάστημα είναι αυτό της πολιορκημένης πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, της Ελ Φάσερ, που προσπαθούν να κυριεύσουν οι ΔΤΥ, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις τους.

