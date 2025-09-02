Flightradar24: Διαψεύδει ότι το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν «παρενοχλήθηκε» από ρωσικές παρεμβολές – Οργή στο Κρεμλίνο

Καμία παρεμβολή στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας – παρά τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής – δεν βλέπει το σουηδικό σάιτ Flightradar24, το οποίο ασχολείται με την παρακολούθηση πτήσεων σε όλο τον κόσμο.

Μετά τις χθεσινές καταγγελίες ότι παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης του αεροσκάφους – προερχόμενες από τη Ρωσία – υποχρέωσαν τον πιλότο να το προσγειώσει χειροκίνητα, το Flightradar24 με ανάρτησή του στα social media διαψεύδει την εκδοχή αυτή, αναφέροντας ότι:

«Βλέπουμε αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για παρεμβολές στο GPS που επηρέασαν το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ορισμένες αναφορές ισχυρίζονται ότι το αεροσκάφος παρέμεινε σε αναμονή για 1 ώρα. Αυτό είναι που μπορούμε να συμπεράνουμε από τα δεδομένα μας είναι ότι:

Η πτήση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 1 ώρα και 48 λεπτά. Διάρκεσε 1 ώρα και 57 λεπτά.

Ο αναμεταδότης του αεροσκάφους ανέφερε καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση μέχρι την προσγείωση».

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Το Flightradar24 είναι μια σουηδική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία εμφανίζει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο σε έναν χάρτη. Περιλαμβάνει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης, προελεύσεις και προορισμούς, αριθμούς πτήσεων, τύπους αεροσκαφών, θέσεις, υψόμετρα, κατευθύνσεις και ταχύτητες.

Μπορεί επίσης να εμφανίζει επαναλήψεις με χρονική καθυστέρηση προηγούμενων ιχνών και ιστορικά δεδομένα πτήσεων ανά αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος, τύπο αεροσκάφους, περιοχή ή αεροδρόμιο. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογών για κινητά, και ο Guardian θεωρεί τον ιστότοπο «έγκυρο».

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Αυτόματης Εξαρτημένης Παρακολούθησης-Μετάδοσης (ADS-B) στον κόσμο με πάνω από 40.000 συνδεδεμένους δέκτες, πάνω από 200.000 πτήσεις που παρακολουθούνται ανά ημέρα και πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες το 24ωρο. Το Flightradar24 χρησιμοποιείται και από πολλές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αλλά και κατασκευαστές αεροσκαφών.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δύσκολα μπορεί το σάιτ να κατηγορηθεί για… φιλορωσική στάση ή ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε κάποιο «σκοτεινό» λόγο να διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Κομισιόν έπεσε θύμα ρωσικών παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησής του.

Από την πλευρά της, η Μόσχα διέψευσε κατηγορηματικά (και σύμφωνα με πληροφορίες με οργή και αγανάκτηση) τις πληροφορίες περί «jamming» στο σύστημα GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν, με τον εκπρόσωπο της Ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει στους Financial Times ότι «οι πληροφορίες σας είναι ανακριβείς».

