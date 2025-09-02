search
02.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

02.09.2025 12:00

Στο Ναυτιλίας ο Μητσοτάκης για την παραλαβή 5 ταχυπλόων του λιμενικού

02.09.2025 12:00
mitsotakis_new

Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα απόλυτης στήριξης ή και πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασίλη Κικίλια.

Όχι ότι είχαν ποτέ διαταραχθεί σοβαρά, αλλά κάτι απορίες και περίεργα ρεπορτάζ δημιούργησαν παλαιότερα «κλίμα».

Ο πρωθυπουργός λοιπόν θα επισκεφτεί το απόγευμα της Τρίτης (στις 6) το υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά με αφορμή την παραλαβή 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού.

Θα γίνει προς τούτο μεγάλη εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο πίσω από το κτίριο του υπουργείου. Για την ιστορία, τελευταία φορά που πήγε στο ΥΠΕΝ ο Μητσοτάκης ήταν το 2021, επί υπουργίας Γιάννη Πλακιωτάκη.

Τι (μπορεί να) σημαίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πότε θα γίνει η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης  

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

Public-klimatistika
Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

HilaryDuff
«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Pablo larain_1147x604 DT 1
Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

troxaio_evia_new
Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

axiotissa_new
Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

ARHS_MOUGKOPETROS
Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

