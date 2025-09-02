Στο Ναυτιλίας ο Μητσοτάκης για την παραλαβή 5 ταχυπλόων του λιμενικού

Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα απόλυτης στήριξης ή και πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασίλη Κικίλια.

Όχι ότι είχαν ποτέ διαταραχθεί σοβαρά, αλλά κάτι απορίες και περίεργα ρεπορτάζ δημιούργησαν παλαιότερα «κλίμα».

Ο πρωθυπουργός λοιπόν θα επισκεφτεί το απόγευμα της Τρίτης (στις 6) το υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά με αφορμή την παραλαβή 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού.

Θα γίνει προς τούτο μεγάλη εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο πίσω από το κτίριο του υπουργείου. Για την ιστορία, τελευταία φορά που πήγε στο ΥΠΕΝ ο Μητσοτάκης ήταν το 2021, επί υπουργίας Γιάννη Πλακιωτάκη.

