Στο Ναυτιλίας ο Μητσοτάκης για την παραλαβή 5 ταχυπλόων του λιμενικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως ένα μήνυμα απόλυτης στήριξης ή και πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασίλη Κικίλια.
Όχι ότι είχαν ποτέ διαταραχθεί σοβαρά, αλλά κάτι απορίες και περίεργα ρεπορτάζ δημιούργησαν παλαιότερα «κλίμα».
Ο πρωθυπουργός λοιπόν θα επισκεφτεί το απόγευμα της Τρίτης (στις 6) το υπουργείο Ναυτιλίας στον Πειραιά με αφορμή την παραλαβή 5 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού.
Θα γίνει προς τούτο μεγάλη εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο πίσω από το κτίριο του υπουργείου. Για την ιστορία, τελευταία φορά που πήγε στο ΥΠΕΝ ο Μητσοτάκης ήταν το 2021, επί υπουργίας Γιάννη Πλακιωτάκη.
Διαβάστε επίσης:
Τι (μπορεί να) σημαίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
Πότε θα γίνει η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.