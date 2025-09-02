search
02.09.2025
02.09.2025 14:10

Χορωδία String Theory: 10 χρόνια φωνές που δεν μπαίνουν σε κουτιά – Εσείς θα μείνετε απ’ έξω;

02.09.2025 14:10
string-theory-2

Τι να πει κανείς για μια χορωδία που τραγουδά από τη Λιλιπούπολη μέχρι Μεσαίωνα και Αναγέννηση, που μαθαίνει παραδοσιακά Βαλκανίων και μετά χορεύει swing, που ανεβάζει παραστάσεις στο Μέγαρο και την επόμενη μέρα τραγουδάει σε φυλακές, ψυχιατρικές δομές και γηροκομεία; Αυτή είναι η Χορωδία String Theory. Και ναι, είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε και τίποτα από ό,τι περιμένατε.

Αντισυμβατική. Τεχνικά ακριβής. Κοινωνικά ενεργή. Ερμηνευτικά πολυπρόσωπη. Μουσικά ασύνορη.

Η αρχή:

Γεννήθηκε το 2015, από τον νου και την καρδιά του μουσικού Γιώργου Πατεράκη – ενός συνθέτη με κλασική παιδεία, λαϊκή ευαισθησία και punk ηθική. Έκτοτε, πάνω από 1500 άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν περάσει από τα εργαστήρια και τις πρόβες. Σήμερα, μπαίνει αισίως στη δεύτερη δεκαετία της ζωής της. Με όνειρα. Με φωνές. Με απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν έγιναν ποτέ.

Από την Αναγέννηση στο σήμερα

Η Χορωδία String Theory δεν έχει όρια, αλλά έχει σχέδιο.

Δύο τμήματα δουλεύουν κάθε εβδομάδα:

  • Οι Δευτέρες (Repertoire) για νέους και παλιούς φίλους, με μικρή ή μεγάλη τραγουδιστική εμπειρία: μια περιήγηση στη Λιλιπούπολη, στη μουσική του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, και στην πολυφωνία της ελληνικής και βαλκανικής παράδοσης.
  • Οι Τετάρτες (Performance) για πιο έμπειρους, και με μεγαλύτερη αγάπη στο κλασικό ρεπερτόριο: όλο τον χρόνο προετοιμάζουν μία πρωτότυπη παράσταση. Με σύνθετα φωνητικά, αφηγήσεις και πρόζα. Κάθε χρόνο, ένα νέο μικρό θαύμα.

Και τα δύο τμήματα κάνουν συναυλίες, ηχογραφήσεις, εκδρομές στη φύση με τραγούδια ως το ξημέρωμα και στιγμές bonding που δεν αποτυπώνονται σε stories.

Μια κοινότητα, όχι μόνο μια χορωδία

Μέλη της: από 20 έως 70+ ετών. Φωνές από εργοτάξια και πανεπιστήμια. Από κουζίνες και σκηνές. Από υπουργεία και μονοκατοικίες, από ΜΚΟ και ρετιρέ.

Όλοι αυτοί φτιάχνουν κάτι που ούτε προσποιείται πως είναι σπουδαίο, ούτε προσπαθεί να είναι αρεστό. Είναι αληθινό. Και έχει παρέμβαση. Σε κοινωνικά ζητήματα. Σε πολιτικά ζητήματα. Στη ζωή.

Πρόσφατες δράσεις:

  • Επισκέψεις σε φυλακές
  • Συναυλίες διαμαρτυρίας για δημόσιους χώρους
  • Συμμετοχή σε video ενάντια στη γενοκτονία της Γάζας
  • Επισκέψεις σε ευάλωτες δομές
  • Πρόσκληση σε παιδιά από ορφανοτροφεία και κοινωνικές υπηρεσίες να συμμετάσχουν δωρεάν

Οι δάσκαλοι δεν είναι (μόνο) δάσκαλοι

Οι φωνές δουλεύονται με την Έλλη Κετεντζιάν (Δευτέρα) και την Αντιγόνη Γκόγκη (Τετάρτη), ενώ ο ίδιος ο Γιώργος Πατεράκης με το μοναδικό του σύστημα διδασκαλίας οδηγεί τον «μουσικά αμύητο», οξύνει τη μουσική του αντίληψη και τον καθιστά ικανό για αναγεννησιακή πολυφωνία.

Singing Circles – Συναντήσεις ψυχής και τεχνικής

Τα σεμινάρια Singing Circles συνεχίζονται για τρίτη χρονιά, με καλεσμένες τρεις ξεχωριστές ερμηνεύτριες και δασκάλες:

  • Αγγελική Τουμπανάκη
  • Μαρία Παπαγεωργίου
  • Κατερίνα Παπαδοπούλου

Ανοιχτά σε όλους – και αρχάριους, και προχωρημένους.

Και κάτι τελευταίο

Έγραψαν γι’ αυτούς:

«αντισυμβατική όσο και οικεία, λιτή όσο και περίτεχνη» – Athens Voice

«παραστάσεις τέτοιου ταλέντου, αρτιότητας, ουσίας, ευφυίας, ομορφιάς και υποδειγματικής αισθητικής» – Ogdoo

« μια παράσταση που παρηγορεί και αναστατώνει» – Ιωσήφ Βιβιλάκης

«ο Πατεράκης είναι συνθέτης με ευφυΐα και καρδιά» – Musicpaper

Εμείς λέμε:

Αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάτι βαθιά ανθρώπινο, ελεύθερο, συλλογικό και φτιαγμένο από φωνές και ψυχές, οι εγγραφές άνοιξαν.

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας για τη Χορωδία θα γίνει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Για πληροφορίες & εγγραφές: 6945632941 – [email protected]

Στην Αθήνα, αλλά με ορίζοντα το σύμπαν.

