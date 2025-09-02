Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Μάμαντος του μάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:53
🌔 Σελήνη 9.3 ημερών
Διαβάστε επίσης:
Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος στον λαιμό
Χανιά: Στον εισαγγελέα 24 από τους 48 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση
Καιρός: Έρχεται νέα αστάθεια με ενισχυμένους βοριάδες – Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.