Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι του Αγίου Μάμαντος του μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Μάμας, Μάμαντας, Μάμα

Παράλληλα:

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 – Δύση ήλιου: 19:53

🌔 Σελήνη 9.3 ημερών

