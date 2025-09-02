search
02.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.09.2025

Φρίκη στην Πεύκη: Άνδρας «εκπαιδεύει» τα σκυλιά του σκοτώνοντας αδέσποτες γάτες (video)

02.09.2025 10:02
Αποτροπιασμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίησης ζώων, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) σε πάρκο στην Πεύκη.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται ένας άνδρας να αφήνει ελεύθερα τα δύο κυνηγόσκυλά του και αυτά να κυνηγούν δύο αδέσποτες γάτες, με συνέπεια να τις σκοτώσουν.

Το βίντεο τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι είχαν υποψιαστεί τι είχε συμβεί, καθώς βρισκόταν για αρκετή ώρα στο σημείο, την ώρα που έκανε περίεργες κινήσεις.

Οι κάτοικοι είδαν τα σκυλιά να κυνηγούν τις γάτες, ενώ υπάρχει βίντεο όπου φαίνεται ο άνδρας να μαζεύει τη μία εξ’ αυτών, την ώρα που η γειτονιά τον λιντσάρει για τις πράξεις του στο πάρκο.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο πως δεν είναι η πρώτη φορά που επιδίδεται σε ανάλογες πράξεις, ενώ προφασίζεται ότι αφήνει τα σκυλιά του να «εκπαιδευτούν» με αυτόν τον τρόπο την ώρα που οι Αρχές δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη.

Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού στην Πάτρα – Ακινητοποιήθηκε τρένο

Θεσσαλονίκη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Επιβάτης επιτέθηκε σε άλλο επιβάτη και συνελήφθη

Τροχαίο με Porsche: Απολογείται η 45χρονη οδηγός – Τι υποστήριξε στον εισαγγελέα (videos)

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με τη Hilary Duff

Novacinema: Οι Πέμπτες του Σεπτεμβρίου αναδεικνύουν τις επιδραστικές γυναίκες του 20ου αιώνα, Mαρία Κάλλας, Νταϊάνα, Τζάκι Κένεντι, με το special αφιέρωμα στην τριλογία του Pablo Larraín!

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με ΙΧ στα Ψαχνά (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Ταβέρνα Αξιώτισσα: Προχωρά σε νομικές κινήσεις για τις συκοφαντίες – Στο «στόχαστρο» υπουργοί και η καθηγήτρια με την ακραία ανάρτηση

LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

