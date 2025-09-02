Φρίκη στην Πεύκη: Άνδρας «εκπαιδεύει» τα σκυλιά του σκοτώνοντας αδέσποτες γάτες (video)

Αποτροπιασμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίησης ζώων, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) σε πάρκο στην Πεύκη.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνεται ένας άνδρας να αφήνει ελεύθερα τα δύο κυνηγόσκυλά του και αυτά να κυνηγούν δύο αδέσποτες γάτες, με συνέπεια να τις σκοτώσουν.

Το βίντεο τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι είχαν υποψιαστεί τι είχε συμβεί, καθώς βρισκόταν για αρκετή ώρα στο σημείο, την ώρα που έκανε περίεργες κινήσεις.

Οι κάτοικοι είδαν τα σκυλιά να κυνηγούν τις γάτες, ενώ υπάρχει βίντεο όπου φαίνεται ο άνδρας να μαζεύει τη μία εξ’ αυτών, την ώρα που η γειτονιά τον λιντσάρει για τις πράξεις του στο πάρκο.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο πως δεν είναι η πρώτη φορά που επιδίδεται σε ανάλογες πράξεις, ενώ προφασίζεται ότι αφήνει τα σκυλιά του να «εκπαιδευτούν» με αυτόν τον τρόπο την ώρα που οι Αρχές δεν τον έχουν συλλάβει ακόμη.

