search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 08:47

Τροχαίο με Porsche: Απολογείται η 45χρονη οδηγός – Τι υποστήριξε στον εισαγγελέα (videos)

02.09.2025 08:47
porsche new

Στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα στην περιοχή της Θέρμης, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες στο οδόστρωμα.

Η οδηγός της Porsche είναι αντιμέτωπη με κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών (ηρεμιστικό χάπι).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φίλοι της 45χρονης την απομάκρυναν από το σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, προκειμένου να μη βρεθεί από την αστυνομία στο σημείο του ατυχήματος.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η 26χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, κατάγματα και βλάβες στους πνεύμονες, ενώ ο 27χρονος, που επίσης φέρει κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νέας νομοθεσίας, η εγκατάλειψη σε τροχαίο συνιστά κακούργημα.

Τι υποστηρίζει η 45χρονη

Η 45χρονη, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση και δεν γνώριζε πως υπήρχαν τραυματίες.

Η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του αυτοκινήτου.

Από εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ, η 45χρονη οδηγός της Porsche ανέφερε: «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν και χαρτιά, στο οποίο πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδα τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα κ.λπ.. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε, με το γεγονός».

«Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω. Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό στο αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ εκείνη τη νύχτα, η 45χρονη οδηγός της Porsche απάντησε: «Δεν είχα καταναλώσει, είναι μηδενικές, έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά, περίμενα σήμερα να πάω… Έχω δύο παιδάκια ανήλικα. Είμαι σοκαρισμένη».

Τέλος, διέψευσε ότι είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα. Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ, ενώ πήγα αιμόφυρτη», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

Στις φλόγες νταλίκα με απορρυπαντικά στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα στη δημοσιότητα το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που εισέπραξαν 20 εκατ. ευρώ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζευγαριού Βέλγων στη Μακρινίτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwino-1
ΥΓΕΙΑ

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

mitso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση περιμένει Τσίπρα και Σαμαρά και σχεδιάζει τη σύγκρουση της με δύο πρώην πρωθυπουργους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ακαταδίωκτο – «Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη»

kimoulis_giorgos_new
ΘΕΑΤΡΟ

Φιλοκτήτης: Οι τέσσερις τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, αμφίβολο αν θα ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 09:35
prwino-1
ΥΓΕΙΑ

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

mitso new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση περιμένει Τσίπρα και Σαμαρά και σχεδιάζει τη σύγκρουση της με δύο πρώην πρωθυπουργους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως… «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

1 / 3