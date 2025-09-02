Τροχαίο με Porsche: Απολογείται η 45χρονη οδηγός – Τι υποστήριξε στον εισαγγελέα (videos)

Στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα στην περιοχή της Θέρμης, όταν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες στο οδόστρωμα.

Η οδηγός της Porsche είναι αντιμέτωπη με κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών (ηρεμιστικό χάπι).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φίλοι της 45χρονης την απομάκρυναν από το σημείο και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, προκειμένου να μη βρεθεί από την αστυνομία στο σημείο του ατυχήματος.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η 26χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, κατάγματα και βλάβες στους πνεύμονες, ενώ ο 27χρονος, που επίσης φέρει κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, υποβάλλεται σε νέες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νέας νομοθεσίας, η εγκατάλειψη σε τροχαίο συνιστά κακούργημα.

Τι υποστηρίζει η 45χρονη

Η 45χρονη, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση και δεν γνώριζε πως υπήρχαν τραυματίες.

Η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του αυτοκινήτου.

Από εκείνη τη στιγμή, όπως λέει, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ, η 45χρονη οδηγός της Porsche ανέφερε: «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν και χαρτιά, στο οποίο πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδα τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα κ.λπ.. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε, με το γεγονός».

«Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω. Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό στο αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ εκείνη τη νύχτα, η 45χρονη οδηγός της Porsche απάντησε: «Δεν είχα καταναλώσει, είναι μηδενικές, έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά, περίμενα σήμερα να πάω… Έχω δύο παιδάκια ανήλικα. Είμαι σοκαρισμένη».

Τέλος, διέψευσε ότι είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα. Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ, ενώ πήγα αιμόφυρτη», δήλωσε.

