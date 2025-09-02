Η Deloitte φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον έλεγχο με την πλατφόρμα Omnia

Η Deloitte παρουσίασε νέες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης στην παγκόσμια πλατφόρμα ελέγχου και διασφάλισης Omnia, ενισχύοντας την καινοτομία και βελτιώνοντας την ποιότητα των ελεγκτικών διαδικασιών.

Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν εργαλεία που διευκολύνουν την τεκμηρίωση, την πλοήγηση σε οικονομικές καταστάσεις και την έρευνα, ενώ εισάγονται και AI agents, ψηφιακοί «ειδικοί» που βοηθούν τους ελεγκτές στις καθημερινές τους εργασίες. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνεται σε επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες διαδικασίες, δίνοντας περισσότερη έμφαση στη σύνθετη σκέψη και την επαγγελματική κρίση.

Στην Ελλάδα, η Deloitte έχει ήδη ενεργοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, με τον Δημήτρη Κατσιμπόκη να τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν υποκαθιστά τον ελεγκτή, αλλά ενδυναμώνει τον ρόλο του». Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε προηγμένα εργαλεία, ώστε οι ελεγκτές να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις, χωρίς να χάνεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των ελέγχων.

Η πλατφόρμα Omnia χρησιμοποιεί πλέον GenAI για να επανεξετάζει την τεκμηρίωση και να προτείνει βελτιώσεις, να διευκολύνει την πλοήγηση σε οικονομικά στοιχεία και να προσφέρει γρήγορες απαντήσεις σε πολύπλοκα λογιστικά ερωτήματα. Οι AI agents λειτουργούν ως συνεργάτες των ελεγκτών, εκτελώντας εργασίες, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. Όλα αυτά ενσωματώνονται στο πλαίσιο Trustworthy AI™ της Deloitte, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και συμμόρφωση.

Από την πρώτη κυκλοφορία της το 2015, η Omnia εξελίσσεται συνεχώς, προσθέτοντας νέες τεχνολογίες για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2023, η Deloitte τιμήθηκε με το βραβείο “AI Innovation Initiative of the Year” για τις GenAI δυνατότητες της πλατφόρμας.

Σήμερα, περίπου 85.000 επαγγελματίες σε περισσότερες από 150 χώρες χρησιμοποιούν τις δυνατότητες AI της Omnia, ενώ τα εσωτερικά chatbots της πλατφόρμας έχουν απαντήσει σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια ερωτήματα τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Παράλληλα, η Deloitte επεκτείνει τις εξωτερικές υπηρεσίες της, όπως το Global Agentic Network, προσφέροντας AI agents για projects μεγάλης κλίμακας.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η Deloitte θέτει τα θεμέλια για έναν πιο σύγχρονο, γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο, ενισχύοντας τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους πελάτες της.

