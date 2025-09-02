Νέα επίθεση των Χούθι σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με δύο drones και έναν πύραυλο κατά πλοίου καθώς αυτό έπλεε στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες τόνισαν ότι στοχοθέτησαν το πλοίο λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ.

Η υεμενίτικη οργάνωση δεν ανέφερε πότε έγινε η επίθεση.

