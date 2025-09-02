Νέα έρευνα: Test 3 λεπτών βοηθά στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

Ένα ολιγόλεπτο τεστ εγκεφαλικών κυμάτων μπορεί να ανιχνεύσει προβλήματα μνήμης που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ πολύ πριν από τη διάγνωση.

Αυτό το τρίλεπτο τεστ θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό εκείνων των ανθρώπων που είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από νέα φάρμακα για την πάθηση, όπως αναφέρει σε σημερινό του άρθρο ο The Guardian.

Σε μια μικρή κλινική δοκιμή, η δοκιμή ανέδειξε συγκεκριμένα προβλήματα μνήμης σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση, επισημαίνοντας ποιοι διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Να σημειωθεί ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές με μεγαλύτερή συμμετοχή ατόμων.

Το τεστ Fastball είναι μια μορφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) που χρησιμοποιεί μικρούς αισθητήρες στο τριχωτό της κεφαλής για να καταγράψει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν μια ροή εικόνων σε μια οθόνη.

Το τεστ ανιχνεύει προβλήματα μνήμης αναλύοντας τις αυτόματες αντιδράσεις του εγκεφάλου στις εικόνες που βλέπει το άτομο πριν από το τεστ.

«Αυτό μας δείχνει ότι το νέο μας παθητικό μέτρο μνήμης, το οποίο έχουμε δημιουργήσει ειδικά για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, μπορεί να είναι ευαίσθητο σε άτομα που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο αλλά δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί», δήλωσε ο Δρ. George Stothart, γνωστικός νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, όπου αναπτύχθηκε το τεστ.

Η κλινική μελέτη

Στη δοκιμή, που διεξήχθη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, συμμετείχαν 54 υγιείς ενήλικες και 52 ασθενείς με ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI).

Τα άτομα με MCI έχουν προβλήματα με τη μνήμη, τη σκέψη ή τη γλώσσα, αλλά αυτά συνήθως δεν είναι αρκετά σοβαρά ώστε να τα εμποδίσουν να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Πριν από τη δοκιμή, στους εθελοντές έδειξαν οκτώ εικόνες και τους είπαν να τις ονομάσουν, αλλά όχι συγκεκριμένα να τις θυμούνται ή να τις αναζητούν στη δοκιμή.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων καθώς παρακολουθούσαν εκατοντάδες εικόνες να αναβοσβήνουν σε μια οθόνη. Κάθε εικόνα εμφανιζόταν για ένα τρίτο του δευτερολέπτου και κάθε πέμπτη εικόνα ήταν μία από τις οκτώ που είχαν δει πριν.

Τα ευρήματα

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν αμνησιακή MCI, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μνήμη ενός ατόμου για αντικείμενα, είχαν μειωμένες αντιδράσεις στο τεστ σε σύγκριση με υγιείς ενήλικες και άτομα με μη αμνησιακή MCI.

Τα άτομα με αμνησιακή MCI έχουν πολλές φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ από εκείνα με μη αμνησιακή MCI.

Το τεστ δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος θα εμφανίσει σίγουρα νόσο Αλτσχάιμερ. Αλλά εάν μεγαλύτερες μελέτες επιβεβαιώσουν τα ευρήματα, θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να αξιολογήσουν έγκαιρα ποιοι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο και θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από νέα φάρμακα για τη νόσο Αλτσχάιμερ, όπως η ντονανεμάμπη και η λεκανεμάμπη.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των ανθρώπων, κάτι που, σύμφωνα με τον Stothart, ήταν σημαντικό για να καταστούν προσβάσιμες και να μειωθεί το άγχος των ανθρώπων. Λεπτομέρειες δημοσιεύονται στο Brain Communications .

Ο καθηγητής Βλαντιμίρ Λίτβακ, του Ινστιτούτου Νευρολογίας Queen Square του UCL, δήλωσε ότι ήταν «ένα πρώιμο βήμα προς την ανάπτυξη ενός κλινικά χρήσιμου τεστ». Ένα κρίσιμο επόμενο βήμα,

είπε, θα ήταν να προσδιοριστεί εάν μπορεί να προβλέψει πώς αλλάζει η κατάσταση ενός ατόμου με την πάροδο του χρόνου και να καθοδηγήσει τις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία του.

Η Δρ Τζούλια Ντάντλεϊ, του Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε μελέτες που διερευνούν πιθανούς τρόπους για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων μνήμης. Οι νέες θεραπείες για το Αλτσχάιμερ αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές όταν χορηγούνται σε πρώιμα στάδια της νόσου, επομένως η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για να επωφεληθούν οι άνθρωποι από αυτό».

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τους ειδικούς απαιτούνται μακροπρόθεσμες μελέτες σε μεγαλύτερες, ποικίλες ομάδες ανθρώπων για να διαπιστωθεί εάν αυτή η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν τα προβλήματα μνήμης με την πάροδο του χρόνου.

Η εξασθένηση της μνήμης μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες παθήσεις, όχι μόνο με άνοια. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εξετάσει πώς άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκεφαλικών κυμάτων και να διερευνήσει πώς αυτές οι εξετάσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα διαγνωστικά εργαλεία, όπως οι γνωστικές αξιολογήσεις και οι εξετάσεις αίματος.

