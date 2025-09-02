Στρατηγική συμμαχία Πολιτείας και Παπαστράτος για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

«Φρένο» στην εύκολη πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης επιχειρεί να βάλει η πρωτοποριακή συμμαχία πρόληψης, εκπαίδευσης και ψηφιακής καινοτομίας ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης και την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος.

Συγκεκριμένα η εταιρία Παπαστράτος παρουσίασε χθες (1/9), στην Αθήνα, την πρωτοβουλία: «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», με κεντρικό στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Η δράση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

εκπαίδευση λιανοπωλητών,

κοινωνική ευαισθητοποίηση

αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επαλήθευση ηλικίας στις online αγορές.

Στο πρόγραμμα ενημέρωσης και πιστοποίησης, με ειδικές σημάνσεις για την υπεύθυνη πώληση, αναμένεται να ενταχθούν 20.000 σημεία λιανικής.

Η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ξεκινά εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης για τους κινδύνους και την ανάγκη συλλογικής δράσης απέναντι στην ανήλικη κατανάλωση καπνού και νικοτίνης.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, όπως ασφαλή μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet, αλλά και νέα ψηφιακά μητρώα ελέγχου για την αγορά καπνού, αλκοόλ και τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με έρευνα της MRB:

Το 91% των πολιτών και το 98% των λιανοπωλητών θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων σε καπνό και νικοτίνη.

Το 90% αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας Πολιτείας και καπνοβιομηχανίας.

Το 92% των πολιτών δηλώνει ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας» που απαιτεί συντονισμό όλων των φορέων. Μάλιστα απαντώντας στο εύλογο ερώτημα «τι δουλειά έχει ο υπουργός Υγείας στην εκδήλωση που διοργανώνει μια καπνοβιομηχανία» ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Εάν ακούσουν τον υπουργό Υγείας να μιλάει κατά του καπνίσματος θα πουν ότι αυτή είναι η δουλειά του. Εάν όμως δουν μια μεγάλη καπνοβιομηχανία να αναλαμβάνει δράση για την προστασία των ανήλικων κατά του καπνού και της νικοτίνης τότε θα ευαισθητοποιηθούν περισσότερο». Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλία του τόνισε ότι: «Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο αυτής της δράσης αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με επίγνωση, γνώση και αξίες. Μόνο μέσα από τέτοιες συμπράξεις μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα υγιές μέλλον για τη νέα γενιά».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε ότι: «Η ασφάλεια των νέων είναι υπόθεση όλων» και παρουσίασε τα νέα ψηφιακά εργαλεία που θα εφαρμοστούν άμεσα.

Μάλιστα ανέφερε ότι: «Στο πλαίσιο των τεχνολογικών λύσεων που θα φέρουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι και η δημιουργία μια νέας υπηρεσίας στο gov.gr για την «Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης», ώστε να απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη είσοδος των ανηλίκων στα νυχτερινά κέντρα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Παπαστράτος», Γιώργος Μαργώνης, υπογράμμισε: «Όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια των ανηλίκων, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και για να αλλάξει, χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση. Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες. Είναι στο χέρι μας, να μην είναι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στο χέρι των ανηλίκων».

