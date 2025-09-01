Κινητοποιήσεις της ΠΟΕΔΗΝ στη ΔΕΘ: «Το ΕΣΥ συρρικνώνεται. Από τις 90.000 οργανικές θέσεις καλύπτονται οι 70.000»

Την ενίσχυση του ΕΣΥ με νέο προσωπικό επισημαίνει το προεδρείο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην 89η ΔΕΘ.

«Το υγειονομικό προσωπικό μειώνεται διαρκώς με συνέπεια κλινικές να λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις και οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους», αναφέρει η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της και επισημαίνει ότι: «η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας, που ώθησαν αρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές είτε σε παραιτήσεις είτε σε πρόωρη συνταξιοδότηση».

Μάλιστα, η ομοσπονδία τονίζει πως παρά τις εξαγγελίες για χιλιάδες προσλήψεις, το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό. Συγκεκριμένα από το τέλος της πανδημίας, το ΕΣΥ έχει 3.000 λιγότερους εργαζόμενους, ενώ οι νέες προκηρύξεις ανακυκλώνουν το υπάρχον προσωπικό, μειώνοντας τους συμβασιούχους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, από τις 90.000 οργανικές θέσεις, καλύπτονται μόλις οι 70.000. Οι υπόλοιπες 20.000 παραμένουν κενές, ενώ οι οργανισμοί του 2012 δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Η άμεση μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων.

Οι ΜΕΘ κλείνουν

Βάση των ίδιων στοιχείων, από τις 1.200 κλίνες ΜΕΘ που αναπτύχθηκαν στην πανδημία, λειτουργούν σήμερα μόλις 850. Η έλλειψη εντατικολόγων και νοσηλευτών οδηγεί σε κλείσιμο μονάδων, ενώ οι ΜΕΘ Παίδων είναι ελάχιστες στην Περιφέρεια, με επικίνδυνες διακομιδές παιδιών σε μεγάλες αποστάσεις.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι 30.000 χειρουργικές επεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν προσωρινή λύση. Ωστόσο, η προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν οικονομική δυνατότητα, ενώ οι ελλείψεις σε προσωπικό αφήνουν ανενεργές το 40% των χειρουργικών αιθουσών.

«Η διαχείριση των παθολογικών περιστατικών είναι δυσχερής, με ασθενείς να νοσηλεύονται επί ημέρες σε ράντζα και φορεία στα επείγοντα. Η διασπορά ασθενών σε χειρουργικές κλινικές αυξάνει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, με την Ελλάδα να καταγράφει 3.000 θανάτους ετησίως από αυτές», αναφέρει η ομοσπονδία.

Απεργιακές κινητοποιήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία προγραμματίζουν για την Παρασκευή 5 Σεπτέμβριου, παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ, στάση εργασίας από τις 8:00 έως τη 13:00 στα νοσοκομεία της στην Κεντρική Μακεδονία, μετά από απόφασή των μελών της ΠΟΕΔΗΝ.

Επίσης, προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 8:30 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και «Πορεία σωτηρίας της δημόσιας υγείας» που θα διέλθει από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και θα καταλήξεις στο υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης.

Με το σύνθημα «Ασφάλεια στην περίθαλψη-Αξιοπρέπεια στην εργασία», η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τον πρωθυπουργό να μην ξεχάσει πάλι τους υγειονομικούς.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης για τα επεισοδιακά εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας της Σύρου: «Δεν μας πτοούν οι ασήμαντοι που φωνάζουν»

Κραυγή αγωνίας από τους γιατρούς της Λέσβου: «Έξι μήνες αναμονή για χειρουργείο στη Μυτιλήνη» – Τι απαντάει το υπουργείο Υγείας

Τι δείχνουν τα στοιχεία της αξιολόγησης στην Υγεία – Παράπονα για ποσότητα προσωπικού, καθαριότητα, φαγητό και ψυχολογική υποστήριξη