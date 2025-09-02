Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «θα ανακηρύξει συνταγματικά μια ένοπλη δημοκρατία» εάν η χώρα της Νότιας Αμερικής δεχθεί επίθεση από δυνάμεις που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αναπτύξει στην Καραϊβική.

Τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έρχονται καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται αυτή την εβδομάδα να ενισχύσει τη ναυτική της δύναμη στα ύδατα ανοιχτά της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των απειλών από τα λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σηματοδοτήσει καμία σχεδιαζόμενη εισβολή από τις χιλιάδες προσωπικού που έχουν αναπτυχθεί. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Μαδούρο αντέδρασε αναπτύσσοντας στρατεύματα κατά μήκος των ακτών και των συνόρων της με τη γειτονική Κολομβία, καθώς και προτρέποντας τους Βενεζουελάνους να καταταγούν σε μια πολιτική πολιτοφυλακή.

«Ενώπιον αυτής της μέγιστης στρατιωτικής πίεσης, έχουμε δηλώσει μέγιστη ετοιμότητα για την υπεράσπιση της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Μαδούρο για την ανάπτυξη, την οποία χαρακτήρισε ως «μια υπερβολική, αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει πλέον δύο αντιτορπιλικά Aegis με κατευθυνόμενους πυραύλους — το USS Gravely και το USS Jason Dunham — στην Καραϊβική, καθώς και το αντιτορπιλικό USS Sampson και το καταδρομικό USS Lake Erie στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής. Αυτή η στρατιωτική παρουσία πρόκειται να επεκταθεί.

Τρία αμφίβια πλοία εφόδου — μια δύναμη που περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες — θα εισέλθουν στην περιοχή αυτή την εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του αμυντικού σώματος στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη έρχεται καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τη χρήση του στρατού για την αποτροπή καρτέλ που κατηγορεί για τη ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών στις κοινότητες των ΗΠΑ και για τη διαιώνιση της βίας σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, επικαλούμενος έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στους ομολόγους του σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι η ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ βασίζεται σε μια «ψευδή αφήγηση», καθώς το 87% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία αναχωρεί μέσω του Ειρηνικού και οι διακινητές προσπαθούν να μεταφέρουν μόνο το 5% του προϊόντος τους μέσω της Βενεζουέλας. Η Βολιβία και η Κολομβία, οι οποίες έχουν πρόσβαση στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί κοκαΐνης στον κόσμο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αφήγηση «απειλεί ολόκληρη την περιοχή» και μια επίθεση στη Βενεζουέλα «θα σήμαινε πραγματικά μια πλήρη αποσταθεροποίηση της περιοχής».

