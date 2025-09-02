search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 01:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 00:54

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

02.09.2025 00:54
MADOURO
AP

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε τη Δευτέρα ότι «θα ανακηρύξει συνταγματικά μια ένοπλη δημοκρατία» εάν η χώρα της Νότιας Αμερικής δεχθεί επίθεση από δυνάμεις που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αναπτύξει στην Καραϊβική.

Τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έρχονται καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόκειται αυτή την εβδομάδα να ενισχύσει τη ναυτική της δύναμη στα ύδατα ανοιχτά της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των απειλών από τα λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σηματοδοτήσει καμία σχεδιαζόμενη εισβολή από τις χιλιάδες προσωπικού που έχουν αναπτυχθεί. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση Μαδούρο αντέδρασε αναπτύσσοντας στρατεύματα κατά μήκος των ακτών και των συνόρων της με τη γειτονική Κολομβία, καθώς και προτρέποντας τους Βενεζουελάνους να καταταγούν σε μια πολιτική πολιτοφυλακή.

«Ενώπιον αυτής της μέγιστης στρατιωτικής πίεσης, έχουμε δηλώσει μέγιστη ετοιμότητα για την υπεράσπιση της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Μαδούρο για την ανάπτυξη, την οποία χαρακτήρισε ως «μια υπερβολική, αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει πλέον δύο αντιτορπιλικά Aegis με κατευθυνόμενους πυραύλους — το USS Gravely και το USS Jason Dunham — στην Καραϊβική, καθώς και το αντιτορπιλικό USS Sampson και το καταδρομικό USS Lake Erie στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής. Αυτή η στρατιωτική παρουσία πρόκειται να επεκταθεί.

Τρία αμφίβια πλοία εφόδου — μια δύναμη που περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 ναύτες και πεζοναύτες — θα εισέλθουν στην περιοχή αυτή την εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του αμυντικού σώματος στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη έρχεται καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για τη χρήση του στρατού για την αποτροπή καρτέλ που κατηγορεί για τη ροή φαιντανύλης και άλλων παράνομων ναρκωτικών στις κοινότητες των ΗΠΑ και για τη διαιώνιση της βίας σε ορισμένες πόλεις των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, επικαλούμενος έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε στους ομολόγους του σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής ότι η ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ βασίζεται σε μια «ψευδή αφήγηση», καθώς το 87% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία αναχωρεί μέσω του Ειρηνικού και οι διακινητές προσπαθούν να μεταφέρουν μόνο το 5% του προϊόντος τους μέσω της Βενεζουέλας. Η Βολιβία και η Κολομβία, οι οποίες έχουν πρόσβαση στον Ειρηνικό και την Καραϊβική, είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί κοκαΐνης στον κόσμο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αφήγηση «απειλεί ολόκληρη την περιοχή» και μια επίθεση στη Βενεζουέλα «θα σήμαινε πραγματικά μια πλήρη αποσταθεροποίηση της περιοχής».

Διαβάστε επίσης:

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

Θυελλώδες υπουργικό: Ο Νετανιάχου απορρίπτει πρόταση του αρχηγού των IDF για ψηφοφορία επί της συμφωνίας για τους ομήρους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MADOURO
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

russia drills
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

ethniki odos 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 00:55
MADOURO
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο υπόσχεται να ανακηρύξει τη Βενεζουέλα ως «ένοπλη δημοκρατία» εάν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική επιτεθούν

russia drills
ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Σικάγο μετά τις απειλές Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς και της ICE (Video)

1 / 3