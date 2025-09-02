Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Μαμντάνι για το Δημαρχείο: «Έχει τις σωστές ιδέες»

Ο πρώην δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο υποστήριξε την Τρίτη τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών Δημοκρατικών Ζόχραν Μαμντάνι στην κούρσα για το Δημαρχείο — ισχυριζόμενος ότι η «τολμηρή, σαρωτική» ατζέντα του προοδευτικού κόμματος θα σώσει τη Νέα Υόρκη.

«Δεν χρειαζόμαστε τον Ζόχραν Μαμντάνι για δήμαρχό μας μόνο και μόνο επειδή έχει τις σωστές ιδέες ή επειδή μπορούν να επιτευχθούν», δήλωσε ο ντε Μπλάζιο σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα New York Daily News, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον επικρατέστερο υποψήφιο.

«Τον χρειαζόμαστε επειδή στην καρδιά και στα κόκκαλά του δεν μπορεί να δεχτεί μια πόλη που κοστίζει στους ανθρώπους που την έχτισαν και την κρατούν σε λειτουργία».

Ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες από το 2014 έως το 2021, επέμεινε ότι η υπόσχεση του Μαμντάνι για προσιτές τιμές — συμπεριλαμβανομένου του παγώματος των ενοικίων, της δωρεάν φροντίδας παιδιών και των δωρεάν αστικών λεωφορείων — ήταν ο λόγος που εξασφάλισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο.

«Ωστόσο, αν και πολλοί Νεοϋορκέζοι συμφωνούν μαζί του — πολλοί άλλοι είναι επιφυλακτικοί. Άλλοι πάλι έχουν χάσει την πίστη τους στην ικανότητα της δημοτικής αρχής όχι μόνο να μιλάει, αλλά και να υλοποιεί. Θέλουν να μάθουν μια θεμελιώδη αλήθεια: μπορεί να γίνει;» έγραψε.

«Μπορώ να πω με σιγουριά — και το ξέρω καλύτερα από τον καθένα — ότι η απάντηση είναι ναι.»

Ο Ντε Μπλάζιο συνέχισε να υπερασπίζεται τον χρόνο που εργαζόταν στο Δημαρχείο, λέγοντας ότι οι επικριτές του είχαν κατακρίνει τις πολιτικές του -συμπεριλαμβανομένης της προσιτής στέγασης, των ημερών ασθένειας μετ’ αποδοχών και της προσχολικής αγωγής για όλους– ως «απερίσκεπτα ιδεαλιστικές».

«Συχνά, αυτές οι κριτικές υποβάλλονταν από πολιτικούς και ομάδες ειδικών συμφερόντων που είχαν έννομο συμφέρον να διατηρήσουν το διαλυμένο status quo. Εν ολίγοις, το να χαρακτηρίζουν την ατζέντα μου ως ανέφικτη κάλυπτε το πραγματικό τους πρόβλημα: την απροθυμία να παραχωρήσουν εξουσία και ευκαιρίες στους εργαζόμενους», έγραψε.

«Το 2025, οι ίδιες υπερβολικά έντονες καταδίκες αποφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως και το 2013: όχι μόνο το κοινό θέλει αυτό που προτείνει ο Μαμντάνι, αλλά στην πραγματικότητα όλα μπορούν να γίνουν».

Ο Ντε Μπλάζιο — ο οποίος υποστήριξε τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς στις εκλογές του 2021 — υποστήριξε ότι η ατζέντα περικοπών του Προέδρου Τραμπ ήταν ακόμη ένας λόγος για να εκλεγεί ο σοσιαλιστής τον Νοέμβριο

«Σε μια εποχή που ο Ντόναλντ Τραμπ περικόπτει τα επιδόματα, καταργεί το Medicaid και αφήνει για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους στην άκρη, η ανάγκη για έναν ακλόνητο μαχητή στο Δημαρχείο δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη», έγραψε.

«Δεν αρκεί να έχεις έναν ηγέτη που δεν είναι πρόθυμος να τολμήσει στην επιδίωξη οικονομικών ευκαιριών ή να κρύβεται πίσω από αυτό το λεγόμενο ζήτημα της σκοπιμότητας».

Ο Μαμντάνι θα αντιμετωπίσει τον Άνταμς, ο οποίος διεκδικεί επανεκλογή ως ανεξάρτητος, καθώς και τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα και τον δικηγόρο Τζιμ Γουόλντεν στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, καθώς δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου – Ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Πυρά των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους που αναχώρησε από Βενεζουέλα – «Μετέφερε ναρκωτικά» λέει ο Τραμπ