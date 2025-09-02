search
ΚΟΣΜΟΣ

02.09.2025 23:26

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση άνευ προηγουμένου κλίμακας, με φόβους για κλιμάκωση πολέμου εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και χωρών που είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας έχει δώσει οδηγίες στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» έως το 2026, προβλέποντας ένα σενάριο στο οποίο μπορεί να χρειαστεί να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό τραυματιών στρατιωτών από όλη την Ευρώπη.

Σε επιστολή με ημερομηνία 18 Ιουλίου, το υπουργείο έδωσε εντολή στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές να είναι προετοιμασμένες για μια «μεγάλη εμπλοκή», προβλέποντας την ανάγκη φροντίδας τόσο των Γάλλων όσο και των ξένων στρατιωτών σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης, και να γνωρίζουν τους περιορισμούς που συνεπάγεται η περίοδος του πολέμου.

Σύμφωνα με τη γαλλική σατιρική εφημερίδα Le Canard enchaîné, η επιστολή δίνει οδηγίες στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για τη θεραπεία χιλιάδων στρατιωτών εντός 10 έως 180 ημερών. Η Γαλλία φέρεται επίσης να εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ιατρικών κέντρων κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, αεροδρόμια και λιμάνια, ώστε «να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση των ξένων στρατιωτών στην πατρίδα τους», ανέφερε η επιστολή.

Η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν δήλωσε: «Είναι απολύτως φυσιολογικό για τη χώρα να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους. Αυτό είναι μέρος της πρόβλεψης, όπως ακριβώς και η στρατηγική αποθήκευσης. Δεν ήμουν ακόμη στο αξίωμα όταν ξέσπασε η Covid-19, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή δεν είχαμε λόγια να περιγράψουμε πόσο απροετοίμαστη ήταν η χώρα».

Οι προσπάθειες της Γαλλίας για ετοιμότητα σε περίπτωση πολέμου ακολουθούν την πρόσφατη κυκλοφορία «οδηγών επιβίωσης» – ενός εγχειριδίου 20 σελίδων με 63 μέτρα για την προστασία των πολιτών από ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο οδηγός απαριθμεί βασικές προμήθειες, όπως νερό, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, μπαταρίες και κιτ πρώτων βοηθειών. Η κυβέρνηση επιμένει ότι το εγχειρίδιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2022, αποτελεί ένα γενικό μέτρο ετοιμότητας και όχι απάντηση σε κάποια συγκεκριμένη απειλή, συμπεριλαμβανομένης της απειλής του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN) δημιούργησε ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους πολίτες να προετοιμαστούν για διάφορες κρίσεις, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση πυρηνικών επιθέσεων και την ένταξη στις τοπικές αμυντικές δυνάμεις. Η δημοσίευση αυτή έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι η Γαλλία ανταποκρίνεται στην ασταθή διεθνή κατάσταση, καθώς η χώρα έχει επίσης αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες από 2% σε 3-3,5% του ΑΕΠ της.

