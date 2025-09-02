Μακρόν για την άρση του αδιεξόδου στη Γαλλία: «Καμία συνεργασία με ακραίους»

Με στόχο να μην ανατραπεί η κυβέρνηση Μπαϊρού και να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη προτρέποντας τον Γάλλο πρωθυπουργό σε συγκεκριμένες συνεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται πηγή στο Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε τους ηγέτες της κυβερνητικής παράταξης να «συνεργαστούν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα» και άλλα κόμματα, εξαιρουμένων της LFI (Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν ) και της Εθνικής Συσπείρωσης (RN της Λεπέν), «για να διευρύνουν» τη βάση του ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Μπαϊρού «και, ενδεχομένως, μετά».

🔴 En excluant tout rapprochement avec LFI et le RN

➡️ https://t.co/agy94Btnpg pic.twitter.com/0ghINRtjrJ — 20 Minutes (@20Minutes) September 2, 2025

Στόχος να επιβιώσει η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, παρά τα δημοσιονομικά μέτρα που θέλει να επιβάλλει, που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις πανταχόθεν.

