Πυρά των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους που αναχώρησε από Βενεζουέλα – «Μετέφερε ναρκωτικά» λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα και «το εξουδετέρωσαν».

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβόλησαν μια βάρκα… μια βάρκα που μετέφερε ναρκωτικά, πολλά ναρκωτικά σε αυτήν τη βάρκα», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Έτσι την εξουδετερώσαμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε στο X ότι «ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε μια θανατηφόρα επίθεση… εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς ναρκωτικών που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και λειτουργούσε υπό μια ορισμένη ναρκο-τρομοκρατική οργάνωση».

Η ανακοίνωση έγινε μετά από ημέρες αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Ο αριστερός πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κήρυξε κατάσταση «μέγιστης ετοιμότητας» για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών, ανακοίνωσε την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική σε αυτό που χαρακτήρισε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Δεν έχει διατυπώσει καμία απειλή εισβολής.

