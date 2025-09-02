search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 00:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2025 22:56

Πυρά των αμερικανικών δυνάμεων κατά σκάφους που αναχώρησε από Βενεζουέλα – «Μετέφερε ναρκωτικά» λέει ο Τραμπ

02.09.2025 22:56
trump_1508_1920-1080_new
credit: AP

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα και «το εξουδετέρωσαν».

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβόλησαν μια βάρκα… μια βάρκα που μετέφερε ναρκωτικά, πολλά ναρκωτικά σε αυτήν τη βάρκα», δήλωσε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Έτσι την εξουδετερώσαμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε στο X ότι «ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε μια θανατηφόρα επίθεση… εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς ναρκωτικών που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και λειτουργούσε υπό μια ορισμένη ναρκο-τρομοκρατική οργάνωση».

Η ανακοίνωση έγινε μετά από ημέρες αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Ο αριστερός πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κήρυξε κατάσταση «μέγιστης ετοιμότητας» για την αντιμετώπιση αυτού που αποκαλεί στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορεί τον Μαδούρο ότι ηγείται καρτέλ ναρκωτικών, ανακοίνωσε την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική σε αυτό που χαρακτήρισε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Δεν έχει διατυπώσει καμία απειλή εισβολής.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις φήμες που τον φέρουν να είναι… νεκρός: «Είναι fake news»

Μήνυμα Μακρόν σε Νετανιάχου: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Η ICE αποκτά πρόσβαση σε ισραηλινό spyware που μπορεί να χακάρει τηλέφωνα και κρυπτογραφημένες εφαρμογές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

satelite
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο

mamdani zohran
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Μαμντάνι για το Δημαρχείο: «Έχει τις σωστές ιδέες»

zelensky_2304_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές, καθώς δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου – Ο Πούτιν συνεχίζει τα παραμύθια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 00:49
zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

satelite
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο

1 / 3