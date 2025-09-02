search
02.09.2025
ADVERTORIAL

02.09.2025

Τα Public υποδέχονται τους δικαιούχους της ΔΥΠΑ και ενισχύουν σχολεία της Αθήνας με δωρεά κλιματιστικών

02.09.2025
Τα Public, ο κορυφαίος προορισμός για το βιβλίο, συνεχίζουν να στηρίζουν τη φιλαναγνωσία συμμετέχοντας ενεργά και φέτος στο πρόγραμμα επιταγών βιβλίων της ΔΥΠΑ. Με χιλιάδες διαθέσιμους τίτλους σε λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα Public δίνουν τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη τους με νέες γνώσεις και αναγνώσματα που καλύπτουν κάθε ενδιαφέρον και ηλικία.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως  και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι 150.000 δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν το voucher αξίας 25€, αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων. Η εξαργύρωση μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα σε οποιοδήποτε από τα 56 φυσικά καταστήματα Public και “Public +home σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας απόλυτη ευελιξία και ευκολία. Επιπλέον, στα ελληνικά βιβλία ισχύει έκπτωση 10%, μεγιστοποιώντας την αξία της επιταγής.

Με την τεράστια ποικιλία που διαθέτουν από νέες κυκλοφορίες, best sellers και τα αγαπημένα του BookTok, μέχρι παιδικά αναγνώσματα, εκπαιδευτικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα έργα, τα Public καθιστούν το voucher της ΔΥΠΑ μια πραγματική ευκαιρία για όλους. Η εξαργύρωση πραγματοποιείται σε μία συναλλαγή, καλύπτοντας άμεσα τις ανάγκες των δικαιούχων και επιτρέποντας σε χιλιάδες αναγνώστες να ανανεώσουν τη reading list τους με τον πιο οργανωμένο και εύκολο τρόπο.

Ακόμη, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών, τα Public προχώρησαν στη δωρεά κλιματιστικών σε τρία σχολεία της Αθήνας, ενισχύοντας τις σχολικές υποδομές. Το 20ο ΓΕΛ, το 66ο Γυμνάσιο και το 67ο Γυμνάσιο της Αθήνας ενισχύθηκαν με την προσφορά κλιματιστικών, προκειμένου να καλυφθεί μια ουσιαστική ανάγκη για πιο άνετες και λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας. Με αυτήν την πρωτοβουλία, τα Public σε συνεργασία με το Γραφείο Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί υπό την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. σε συνεργασία με το δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» ανταποκρίνονται σε μια πραγματική καθημερινή πρόκληση για μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας στην πράξη τον κοινωνικό τους ρόλο και τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Με αυτήν τη διπλή πρωτοβουλία – τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΥΠΑ και τη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων – τα Public συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στη νέα γενιά, προσφέροντας όχι μόνο χιλιάδες τίτλους βιβλίων για κάθε ανάγκη, αλλά και ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύη. Για πληροφορίες σχετικά με την εξαργύρωση του voucher και τη διαθεσιμότητα τίτλων, επισκεφθείτε το public.gr ή οποιοδήποτε κατάστημα Public και “Public + home”.

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Περίεργη κινητικότητα στρατιωτικών οχημάτων στη Θεσσαλονίκη (Video)

