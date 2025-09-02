Τσουκαλάς: «”Ανέκδοτο” δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της ΝΔ»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Αναλυτικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει στη δήλωση του:
«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε σε συνέντευξη του στο Mega και τον Νίκο Ευαγγελάτο: «αλλά το “νομιμότητα παντού”, σε μία χώρα που είχε και έχει πολλές πληγές, είμαστε η μόνη κυβέρνηση που από ανέκδοτο, έχουμε αρχίσει και το κάνουμε πράξη».
Ο κ. Μαρινάκης σε εμφανή πανικό και προσπαθώντας να μηδενίσει το κοντέρ -λες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις ανέλαβε καθήκοντα- , ομολόγησε ουσιαστικά ότι το ‘νομιμότητα παντού’ ήταν επί 6 χρόνια ανέκδοτο, αλλά τώρα η κυβέρνηση ‘αρχίζει να το κάνει πράξη’.
Ανέκδοτο, δυστυχώς, δεν ήταν μόνο η νομιμότητα, αλλά όλη η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ποιος μπορεί να πιστέψει μετά από 6 χρόνια ότι θα αλλάξουν;».
