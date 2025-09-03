Έκκληση για αίμα σε διασώστη του ΕΚΑΒ που έχει σώσει εκατοντάδες ανθρώπους

Μάχη για την ζωή του δίνει διασώστης μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, που ενεπλάκη σε πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα τη Δευτέρα στην Αττική, κατά την διάρκεια της πρωινής του βάρδιας. Πρόκειται για τον Δημήτρη Μητρόπουλο ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο και αργά το βράδυ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 47χρονος τραυματίας, που εδώ και πολλά χρόνια σώζει καθημερινά ζωές, τώρα χρειάζεται τη βοήθεια των συνανθρώπων μας καθώς έχει άμεση ανάγκη από αίμα όπως αναφέρει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Όσοι μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να προσέλθουν στο Νοσοκομείο Νίκαιας ή σε οποιαδήποτε αιμοδοσία νοσοκομείου στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, δηλώνοντας το όνομα του ασθενή.

Το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απηύθυνε έκκληση για αίμα για τον διασώστη στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου. Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου στην Καλλιθέα, όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ φέρεται να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος.

Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό, στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.

«Ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει την επικινδυνότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες του ΕΚΑΒ στα ασθενοφόρα και τις Μοτοσυκλέτες ταχείας ανταπόκρισης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας προ-νοσοκομειακή φροντίδα στους πολίτες.» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και συνεχίζει:

«Η σκέψη όλων των συναδέλφων υγειονομικών βρίσκεται στον συνάδελφο Δημήτρη αυτές τις κρίσιμες ώρες για την ζωή του. Οι συνάδελφοι στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Νίκαιας κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να σωθεί. Ευχόμαστε περαστικά στο συνάδελφο διασώστη να κερδίσει την μάχη για την ζωή του και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας.».

