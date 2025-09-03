Η αγαπημένη παράσταση του κοινού «Ελίζα», της Ξένιας Καλογεροπούλου, επιστρέφει στο Θέατρο Πόρτα

Μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μια δυνατή περιπέτεια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού του Θεάτρου Πόρτα, επανέρχεται στη σκηνή του θεάτρου 36 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, και 28 χρόνια μετά την τελευταία, για να κατακτήσει τις νέες γενιές θεατών!

Η Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, ξεκινά το ταξίδι της στις 18 Οκτωβρίου, προσκαλώντας μας να την ακολουθήσουμε στις μοναδικές της περιπλανήσεις, που αυτή τη φορά φτάνουν … ως στο διάστημα!

Η ιστορία της Ελίζας ζωντανεύει σε μια μεγάλη παραγωγή, από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο, με ζωντανή μουσική και τραγούδια και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια.

Η Ελίζα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, αγαπήθηκε πολύ από μικρούς και μεγάλους και επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική. Μεταξύ των διθυραμβικών κριτικών ξεχωρίζει αυτή του Κώστα Γεωργουσόπουλου στο ΒΗΜΑ: «Η ΕΛΙΖΑ της Καλογεροπούλου δεν είναι μόνο ένα έργο για παιδιά, είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του νεοελληνικού θεάτρου… Είναι ένα κείμενο ουσιαστικής παιδείας».

Η σημασία του έργου, που παραμένει πάντα επίκαιρο, έγκειται στο ότι η κεντρική ηρωίδα του δεν είναι κάποιος ξεχωριστός, σπάνιος ή ιδιαίτερα προικισμένος χαρακτήρας, αλλά μία κοπέλα απλή, με ανθρώπινες δυνάμεις και αδυναμίες, στις οποίες οι μικροί θεατές μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Η Ελίζα όμως, καταφέρνει τα ακατόρθωτα, χάρις στη θέληση και την αγάπη, το πείσμα και την επιμονή της, αντιμετωπίζοντας τρομερές δυσκολίες με θάρρος και αισιοδοξία. Μέσα από τις συναρπαστικές περιπέτειες των ηρώων, αναδεικνύεται η σημασία της αγάπης, της ελπίδας, της αντοχής και της δημιουργικής σκέψης.

Η διασκευή και η σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου ξεδιπλώνει την ιστορία της Ελίζας, προτείνοντας έναν σύγχρονο τρόπο αφήγησης που εξελίσσεται με παιγνιώδη τρόπο. Όπως ακριβώς το παιχνίδι των παιδιών, που είναι ρευστό, ελεύθερο και δεν διστάζει να εντάξει ακόμα και αντιφατικά στοιχεία κατά τη διάρκειά του, έτσι και η παράσταση ξεκινά από την κλασική αφήγηση όπως τη γνωρίζουμε, για να την ανατρέψει. Ενώ, λοιπόν, η ιστορία της Ελίζας παραμένει αναλλοίωτη στο επίκεντρο, σταδιακά οι ήρωες έρχονται πιο κοντά στο σήμερα, με μορφές που είναι πιο αναγνωρίσιμες και προσιτές στα παιδιά του σήμερα, πιο κοντά στους σύγχρονους ρυθμούς και αναφορές. Από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, οι ηθοποιοί, ως άλλα παιδιά, δοκιμάζουν και περνούν με δημιουργικότητα, χιούμορ και συναρπαστικές ανατροπές, στη σύγχρονη εποχή, αλλά και την επιστημονική φαντασία, σε σύγχρονες μάχες με εξωγήινους και φωτόσπαθα στο διάστημα, ενώ τελικά, προκειμένου να συναντήσει ξανά τον φίλο της τον Πάτρικ, η Ελίζα θα ναυλώσει ένα διαστημόπλοιο!

Ταυτότητα της παράστασης:

Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου

Διασκευή-σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Σκηνικά: Ελένη Νανοπούλου

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Graphics and video promo: Αλεξάνδρα Βρυώνη

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης,

Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου,

Τάσος Ροδοβίτης.

Διαβάστε επίσης:

Πορτοκάλογλου και Κότσιρας σε μια μοναδική συναυλία, με δωρεάν είσοδο στην πλατεία Αριστοτέλους

Radiohead: «Μυστηριώδη» φυλλάδια φουντώνουν τις φήμες για νέα περιοδεία (photos)

Ο Tom Holland αποθεώνει τον Christopher Nolan: «Η Οδύσσεια έχει το καλύτερο σενάριο που διάβασα ποτέ»