03.09.2025 08:20

METLEN: Επενδύει 50 εκατ. στο 4ο εργοστάσιό της στη ΒΙΠΕ Βόλου δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας

03.09.2025 08:20
metlen new

Στην κατασκευή του τέταρτου εργοστασίου της στη ΒΙΠΕ Βόλου, προχωρά η METLEN με επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της στον τομέα της άμυνας και δημιουργώντας 200–250 νέες θέσεις εργασίας.

Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα θα καλύπτει έκταση 10.000 τ.μ., θα διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανουργικά συστήματα και θα συμβάλει στην παραγωγή τεχνολογικά προηγμένων αμυντικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα την αμυντική αυτονομία της Ελλάδας και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Μόλις λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο τρίτο εργοστάσιο της METLEN, που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, η εταιρεία κατέθεσε επιχειρηματικό σχέδιο υπαγωγής στο Νόμο Στρατηγικών Επενδύσεων για το νέο εργοστάσιο. Στόχος είναι η κατασκευή υψηλής τεχνολογίας αμυντικών προϊόντων και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αμυντικού hub, του METLEN Technologies Hub.

Το εργοστάσιο θα διαθέτει πέντε βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό για αρμάτων μάχης Leopard 2A8, ενώ η επένδυση περιλαμβάνει την κατασκευή του κτηρίου, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, τις υποδομές στήριξης και προγράμματα εκπαίδευσης.

Η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στο σχέδιο για ένα σύνολο πέντε εργοστασίων που θα σχηματίσουν ένα διαλειτουργικό και διεθνώς ανταγωνιστικό αμυντικό hub στην Ελλάδα.

Η METLEN, με τη νέα επένδυση, συμβάλλει στην αμυντική αυτονομία της χώρας και της Ευρώπης, στην επαναβιομηχάνιση κρίσιμων τεχνολογικών κλάδων και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας, ενώ οι στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ομίλους όπως η IVECO και η KNDS ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία της χώρας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.

1 / 3