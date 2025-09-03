search
03.09.2025 13:09

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στις 19:00 έως και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 07:00, από το 36,9ο χλμ. έως και το 40,7ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 19:00 έως και τις 07:00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

