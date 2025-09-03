search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 02:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 00:47

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

03.09.2025 00:47
zaporyzia nuclear plant

Η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει ποτέ να νομιμοποιήσει τη ρωσική κατοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και ο μοναδικός τρόπος για την εγγύηση της ασφάλειας εκεί είναι η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια ευθεία αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν τη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου εδάφους της Ουκρανίας. Κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρη και πολιτικά άσκοπη» πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο μοναδικός τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών και του άλλου προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Μαμντάνι για το Δημαρχείο: «Έχει τις σωστές ιδέες»

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epeisodio tourkoi
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη (Videos)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

satelite
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ένα άτομο

mamdani zohran
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης υποστηρίζει τον Μαμντάνι για το Δημαρχείο: «Έχει τις σωστές ιδέες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 02:22
epeisodio tourkoi
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών στη Σαμοθράκη (Videos)

zaporyzia nuclear plant
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Δεν θα παραχωρήσουμε ποτέ στη Ρωσία τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

satelite
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο (Video)

1 / 3