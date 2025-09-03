Τι ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης από τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ

Με ακριβή στοιχεία για όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προσήλθε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Στον «ιατρικό» φάκελο των προβλημάτων υγείας της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, ο κ. Νίτσας επισύναψε τις θέσεις και των διευθυντών των Ιατρικών Υπηρεσιών καθώς και των προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων Θεσσαλονίκης με τους οποίους είχε διαδοχικές συναντήσεις και συσκέψεις, κατά τη διάρκεια του περασμένου Αυγούστου, ώστε να δρομολογηθούν άμεσες λύσεις.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τον πρόεδρο του ΙΣΘ Νίκο Νίτσα να επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «…γνωρίζουμε ότι η δημόσια υγεία είναι μια σύνθετη εξίσωση και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται. Όμως δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις το ΕΣΥ παραμένει μη ελκυστικό στους νέους γιατρούς σύμφωνα με τις ετήσιες έρευνες που διεξάγει ο σύλλογος». Όπως είπε ο κ Νίτσας «ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκπροσωπεί 9.500 γιατρούς και συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο με πνεύμα συνεργασίας, για την ενίσχυση της υγείας. Το δε τελευταίο διάστημα είχαμε -ως Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης- διαδοχικές συναντήσεις με τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας και Προέδρους Επιστημονικών Επιτροπών των νοσοκομείων προκειμένου να διατυπωθούν με τους πιο έγκυρους και έγκριτους τρόπους -από μέσα- τα ζητήματα της δημόσιας υγείας τα οποία επισυνάπτουμε μαζί με τις θέσεις της 8ης Ολομέλειας των προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων που έγινε στην αρχή του καλοκαιριού».

Θεσμικές παρεμβάσεις… άμεσα

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας στάθηκε σε πέντε βασικές παρεμβάσεις τις οποίες θεωρεί αναγκαίες και απαραίτητες:

1. Την τροποποίηση του πλαισίου του ν. 123/1975 (άρθρο 1, παρ. 4). Αφορά τους νέους γιατρούς, οι οποίοι όταν για οποιαδήποτε λόγο αποφασίσουν να αλλάξουν ειδικότητα χάνουν την αμοιβή για το διάστημα που εργάστηκαν στην προηγούμενη, κι αυτό τους οδηγεί συχνά στο… εξωτερικό.

2. Την μεταρρύθμιση του Π.Δ. 84/2001 για τις ποινές σε παραβίαση των όρων λειτουργείας τους που επιβάλουν οι ΙΣ στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αδειοδοτούνται. Προτείνουμε πιο δίκαιη κλιμάκωση και διάθεση όλων ή μέρους των εσόδων στους Ιατρικούς Συλλόγους που σηκώνουν το βάρος της νομικής υποστήριξης της απόφασης στις περιπτώσεις προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια.

3. Για το Clawback πέρα της προσπάθειας από το υπουργείο υγείας, αυτό παραμένει σε πρωτοφανή επίπεδα για την ΕΕ, η δε μηνιαία καταβολή του 2022 σε 12 δόσεις μεσοσταθμικά των 1500-4500 € μηνιαίως καθιστά μη βιώσιμα τα μικρά εργαστήρια. Ζητήθηκε η κατάργηση του clawback και η αύξηση των δόσεων σε 120, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

4. Τη νομοθέτηση της δυνατότητας ΚΑΙ ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του ΠΙΣ. Να σημειωθεί ότι στον ΙΣΘ εφαρμόστηκε το μέτρο στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις και η συμμετοχή αυξήθηκε πάνω από 30%.

5. Και τέλος να προχωρήσει άμεσα η υπογραφή της ρύθμισης για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΙΣΘ, που είναι ήδη έτοιμη στο υπουργείο, όπως έγινε για Αθήνα και Πειραιά».

Ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας επανέλαβε ότι «ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με υπευθυνότητα και διάθεση συνεργασίας πιστεύει ακράδαντα ότι μπορούν να δοθούν άμεσες λύσεις ουσίας, προς όφελος των ασθενών, της κοινωνίας και της πολιτείας».

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης από το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης: «Οι ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι – Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο» (video)

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ακτινογραφία» με τις ελλείψεις και τα κλειστά μηχανήματα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας

Αυτοπεποίθηση: Πώς να την ενισχύσετε και γιατί οι επικριτικοί άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν θέση στη ζωή σας