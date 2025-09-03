Το Ίδρυμα Χιντ Ρατζάμπ ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Hind Rajab ανακοίνωσε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 υπέβαλε επίσημα μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκπροσωπούμενου από τη νομική του σύμβουλο κα Ευγενία Κουνιάκη, κατά του Ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα, αξιωματικού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός διοικητικής μέριμνας στο 432ο Τάγμα Πεζικού «Tzabar» της Ταξιαρχίας Givati, μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, σύμφωνα με το ίδρυμα. Ο Οχάνα επισκέπτεται τώρα την Ελλάδα ως τουρίστας.

Η καταγγελία, υποστηριζόμενη από μια ολοκληρωμένη έκθεση αποδεικτικών στοιχείων που εκπόνησε το Ίδρυμα, καταδεικνύει ότι ο Ταγματάρχης Οχάνα φέρει ατομική ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και γενοκτονία. Ως διοικητής λόχου στο 432ο Τάγμα και αξιωματικός υπεύθυνος για τον εφοδιασμό, ο Οχάνα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του Τάγματος στη Γάζα και ως εκ τούτου συμμετείχε άμεσα στην εγκληματική του συμπεριφορά.

🚨Today, the #HindRajabFoundation filed a criminal complaint before #Greece 's Supreme Court against Israeli officer Yair Ohana for war crimes & genocide in #Gaza.

The dossier was also shared with 🇧🇪🇪🇸🇮🇪🇸🇮🇿🇦🇧🇷🇵🇪 and submitted to Interpol & the ICC.

Info ⬇️https://t.co/TGqsOfYPld pic.twitter.com/LK0pAeErz3 — The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) September 3, 2025

Στο πλαίσιο του λεγόμενου «Σχεδίου Στρατηγών», το 432ο Τάγμα εκτέλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του Νετζαρίμ και της Τζαμπαλίγια, καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και βασικές υποδομές. Αυτές οι επιθέσεις ήταν σκόπιμες και ελεγχόμενες κατεδαφίσεις που στόχευαν στο να καταστήσουν μεγάλες περιοχές της βόρειας Γάζας μόνιμα ακατοίκητες και εξυπηρετούσαν τον στρατηγικό στόχο της εξάλειψης ολόκληρων κοινοτήτων. Τέτοιες πράξεις μπορεί να ισοδυναμούν με επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντικειμένων, εκτεταμένη καταστροφή περιουσίας, που δεν δικαιολογείται από στρατιωτική ανάγκη, καθώς και επίθεση ή βομβαρδισμό, με οποιοδήποτε μέσο, ​​πόλεων, χωριών, κατοικιών ή κτιρίων που είναι ανυπεράσπιστα και δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, εγκλήματα πολέμου βάσει του Καταστατικού της Ρώμης και της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης.

Βασανιστήρια και Απάνθρωπη Μεταχείριση

Τα στοιχεία δείχνουν την εμπλοκή του Οχάνα στη μεταφορά Παλαιστινίων που κρατούνταν στη Γάζα υπό συνθήκες ταπείνωσης και κακοποίησης — με δεμένα μάτια, δεμένα χέρια και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

«Γενοκτονικές πράξεις»

Με τη δημιουργία συνθηκών ζωής που απέβλεπαν στο να εμποδίσουν την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού στη Βόρεια Γάζα – μέσω της καταστροφής ολόκληρων οικιστικών συνοικιών και άλλων πολιτικών αντικειμένων – οι πράξεις αυτές συμβάλλουν στο έγκλημα της γενοκτονίας όπως ορίζεται στο άρθρο 6(γ) του Καταστατικού της Ρώμης: Η «με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει».

Με τη μεταφορά Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από το στρατό υπό απάνθρωπες συνθήκες σε χώρους όπου πιθανώς να υπέστησαν βασανιστήρια και κακομεταχείριση, προκάλεσε επίσης «βαρεία σωματική ή διανοητική βλάβη σε μέλη της ομάδας», όπως ορίζεται στο άρθρο 6(β) του Καταστατικού της Ρώμης.

«Δικαιοδοσία της Ελλάδας»

Όπως υποστηρίζει το Ίδρυμα Hind Rajab, «η παρουσία του Γιαΐρ Οχάνα στην ελληνική επικράτεια θεμελιώνει την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να ενεργήσει:

– «Άρθρο 28 του Συντάγματος της Ελλάδας: διεθνείς Συμβάσεις όπως οι Συμβάσεις της Γενεύης και η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων αποτελούν μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης.

– »Άρθρο 8 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα: το ελληνικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται και σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην αλλοδαπή, όταν το απαιτούν οι διεθνείς Συμβάσεις.

– »Άρθρο 7 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (Ν. 1782/1988) και άρθρα 49, 50, 129 και 146 των Συμβάσεων της Γενεύης (Ν. 3481/1955) επιβάλλουν απόλυτη υποχρέωση στα κράτη να διώκουν ή να εκδίδουν τους υπαίτιους βασανιστηρίων και σοβαρών παραβιάσεων (‘aut dedere aut judicare’)».

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει, «η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοήσει την παρουσία ενός υπόπτου για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο έδαφός της. Ο νόμος επιβάλλει την έναρξη ποινικής έρευνας και, όπου υπάρχουν αποδείξεις, την άσκηση δίωξης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων».

Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

Η μηνυτήρια αναφορά και ο πλήρης φάκελος στοιχείων εναντίον του Γιαΐρ Οχάνα κοινοποιήθηκαν και σε όλες τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας (Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρος), ενθαρρύνοντας παράλληλη δράση και αποτρέποντας την ύπαρξη ασφαλών καταφυγίων για υπόπτους εγκλημάτων πολέμου στην περιοχή.

Επιπλέον, η αναφορά διαβιβάστηκε επίσης σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και το Περού, που έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη της λογοδοσίας για διεθνή εγκλήματα.

Αντίγραφο κατατέθηκε επίσης στην Interpol και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη, ώστε να ενταχθεί στη γενικότερη εξέταση του Δικαστηρίου για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

«Η δίωξη κατά του ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια απαίτηση δικαιοσύνης για τα θύματα της Γάζας, αλλά και μια δοκιμασία της προσήλωσης της Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις της», σημειώνει χαρακτηριστικά το Ίδρυμα.

Προσθέτει ότι «τα εγκλήματα που καταγράφονται δεν συνιστούν αφηρημένες παραβιάσεις, αλλά πράξεις υπολογισμένης αγριότητας με στόχο την εξόντωση ενός άμαχου πληθυσμού μέσω καταστροφής, εκτοπισμού και τρόμου» και υπογραμμίζει πως «με το να κινήσει διαδικασίες κατά του Οχάνα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ταχθεί στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς, και να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία δεν θα γίνει ανεκτή στο έδαφός της».

