ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
03.09.2025

Αργεντινή: Βρέθηκε ο πίνακας που είχε κλαπεί από τους Ναζί και εντοπίστηκε τυχαία στο σπίτι της κόρης αξιωματικού των SS

03.09.2025 21:59
pinakas_2608_1460-820_new

Οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν απόψε ότι ανέκτησαν τον εμβληματικό πίνακα που κλάπηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τους Ναζί στην Ολλανδία.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ερευνήσει διάφορα σπίτια στην παραθαλάσσια πόλη Μαρ δε Πλάτα, αναζητώντας το έργο τέχνης. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι, του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα Τζουζέπε Γκισλάντι.

Ο πίνακας είχε χαθεί εδώ και πάνω από 80 χρόνια και περιλαμβανόταν σε μια βάση δεδομένων με έργα τέχνης που λεηλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντοπίστηκε χάρη στη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ένα κτηματομεσιτικό γραφείο, που έδειχνε το σαλόνι ενός σπιτιού. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κόρη ενός αξιωματικού των SS που διέφυγε στη Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο, καθώς και ο σύζυγός της, έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό και κατηγορούνται για παρεμπόδιση της έρευνας.

