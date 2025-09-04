Αύξηση έως 100 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους

Στα 350 ευρώ ετησίως αναμένεται να φθάσει το 2026 το μόνιμο επίδομα για 1,5 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους μετά και την αύξηση που λαμβάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι από 50 έως 100 ευρώ, ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ.

Το επίδομα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 250 ευρώ, θα καταβληθεί και φέτος στο τέλος Νοεμβρίου σε περίπου 1.440.000 χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά και με αρκετούς «κόφτες» και εξαιρέσεις. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται στα 360 εκατ. ευρώ για φέτος, ενώ από το 2026 αναμένεται να φτάσει περίπου τα 420 εκατ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι το μόνιμο επίδομα για τους δικαιούχους χαμηλοσυνταξιούχους να πλησιάσει κοντά στη «13η σύνταξη», ώστε μέρος από την υπεραπόδοση των εσόδων του προϋπολογισμού και των πλεονασμάτων να διανεμηθεί για τη στήριξη των χαμηλών συντάξεων.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός επιδόματος θα βρεθούν οι εξής κατηγορίες συνταξιούχων:

• Όσοι ήταν κάτω των 65 ετών στις 31.12.2024.

• Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά που ανεβάζει το ετήσιο εισόδημά τους.

• Οι συνταξιούχοι που εργάζονται ή είχαν αναδρομικά το 2024.

• Όσοι λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025.

• Ορισμένες ειδικές κατηγορίες όπως μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και χήρες κάτω των 65 ετών.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα χορηγείται σε όσους λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στρατιωτικοί κ.ά.), με την προϋπόθεση ότι έχουν κλείσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Τα εισοδηματικά όρια είναι:

• Έως 14.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμους (περίπου 1.167 ευρώ / μήνα προ φόρου).

• Έως 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για έγγαμους (περίπου 2.166 ευρώ / μήνα προ φόρου).

• Η αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Ειδικές κατηγορίες

• Δικαιούχοι είναι επίσης άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε αναπηρικά προγράμματα.

Ύψος ενίσχυσης

• 250 ευρώ για τον κάθε δικαιούχο το 2025.

• Από το 2026, το ποσό θα αυξηθεί σε 300 – 350 ευρώ.

• Σε ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

• Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο ή τράπεζες και καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Χρειάζεται προσοχή, όμως, γιατί τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές. Το επίδομα θα είναι 250 ευρώ, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένας δικαιούχος ενώ μπορεί να φθάσει και τα 500 ευρώ, αν πρόκειται για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τα εισοδηματικά όρια.

Ομοίως 500 ευρώ επίδομα θα πάρουν και τα ζευγάρια δικαιούχων των άλλων κατηγοριών, δηλαδή σύζυγοι με αναπηρικό επίδομα ΟΠΕΚΑ και σύζυγοι που λαμβάνουν αμφότεροι τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικου.

