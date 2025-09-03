Απάντηση Χατζηδάκη στον κύπριο υπ. Ενέργειας: «Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας η διασύνδεση με την Κύπρο αλλά ευρωπαϊκό»

Ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά «αποτελεί πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας».

«Έχουν υπάρξει συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων (σ.σ. Ελλάδας – Κύπρου)», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Είναι ένα σχέδιο που κυρίως ωφελημένη είναι η Κύπρος. Αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς.

Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. Η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή κυβέρνησης είναι αυτή που πρέπει να αποσαφηνίσει την στάση της.

Η θέση η δική μας ήταν και παραμένει ξεκάθαρη. Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Νέα δεδομένα

Νέα δεδομένα προέκυψαν στο ζήτημα της ηλεκτρικής διαύύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μετά τη νέα σήματα αποστασιοποίησης που εκπέμπει για το ζήτημα η Λευκωσία.

Κυβερνητικοί παράγοντες στην Κύπρο επιμένουν ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα που συνοδεύουν την υλοποίηση του έργου δεν επιτρέπουν βεβιασμένες κινήσεις.

Η αντίθεση αυτή φανερώνει μια υπόγεια σύγκρουση: Στη μια πλευρά η ελληνική κυβέρνηση και εσχάτως και οι Βρυξέλλες, που βλέπουν το καλώδιο ως στρατηγικό ευρωπαϊκό έργο με χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων, και από την άλλη η κυπριακή κυβέρνηση, που δείχνει να αποστασιοποιείται από το έργο, να διατυπώνει επιφυλάξεις και να χρησιμοποιεί το ζήτημα των πληρωμών ως μοχλό πίεσης στο ευρύτερο γεωπολιτικό παζλ της Ανατολικής Μεσογείου.

Παρότι η ΡΑΕΚ ενέκρινε ήδη ρυθμιζόμενο έσοδο ύψους 25 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών της μεγαλονήσου αρνείται να ανοίξει τη στρόφιγγα των πληρωμών θεωρώντας ότι το έργο παραμένει νεκρό.

Στο πλαίσιο αυτό, με δήλωση του στην Καθημερινή ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου (που έχει και το τελικό ΟΚ) Μάκης Κεραυνός λέει ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο και επικαλείται δύο μελέτες επ’ αυτου.

Εφόσον οι Κύπριοι αποσυρθούν από το έργο εν τέλει, τότε θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ με τη γαλλική Nexans να αποφασίσουν για τον τρόπο συνέχισης του έργου.

Ήδη από χθες η Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξή της στο έργο, στο οποίο συμμετέχει με 650 εκατομμύρια.

