EuroBasket 2025: Πρώτη ή… τέταρτη η Εθνική στον τρίτο όμιλο – Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας

Πρώτη ή… τέταρτη μπορεί να τερματίσει η Εθνική μας ομάδα, στον τρίτο όμιλο του EuroBasket 2025, μετά τη νίκη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης επί της Γεωργίας με 84-76.

Σε περίπτωση νίκης επί της Ισπανίας (21:30), η Εθνικής μας θα τερματίσει στην πρώτη θέση και θα στείλει τη «ρόχα» στο… σπίτι της, δίνοντας την πρόκριση στη Γεωργία.

Ωστόσο, αν η Ελλάδα ηττηθεί από την Ισπανία θα τερματίσει στην τέταρτη θέση.

Όλα αυτα, πάντα με υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα επικρατήσει της Κύπρου στο ματς που θα προηγηθεί.

Η κατάταξη στα δύο σενάρια

Νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας

Ελλάδα 4-1 *

Ιταλία 4-1 *

Βοσνία 3-2 *

Γεωργία 2-3*

Ισπανία 2-3

Κύπρος 0-5

Ήττα της Ελλάδας από την Ισπανία

Ιταλία 4-1 *

Ισπανία 3-2 *

Βοσνία 3-2 *

Ελλάδα 3-2 *

Γεωργία 2-3

Κύπρος 0-5

Τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16»

Με την ολοκλήρωση του πρώτου… πιάτου της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, συμπληρώθηκαν κατά το ήμισυ τα ζευγάρια στους «16».

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων σε 1ο και 2ο όμιλο, έφερε και τα πρώτα ζευγάρια στα νοκ άουτ.

Αναλυτικά:

Φάση των «16»

6/9

1. Λιθουανία – Λετονία

2. Τουρκία – Σουηδία

3. Γερμανία – Πορτογαλία

4. Σερβία – Φινλανδία

7/9

5. Γ1 – Δ4

6. Δ2 – Γ3

7. Γ2 – Δ3

8. Δ1 – Γ4

