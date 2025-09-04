search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:31
04.09.2025 13:56

Η Toyota θα κατασκευάσει το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητό της με μπαταρία στην Ευρώπη, σε εργοστάσιο στην Τσεχία

04.09.2025 13:56
toyota_0409_1920-1080_new
credit: AP

Η Toyota ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό όχημα στο εργοστάσιό της στην Τσεχική Δημοκρατία, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της που θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη, και θα επενδύσει επίσης σε μια νέα εγκατάσταση συναρμολόγησης μπαταριών στο εργοστάσιο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το μοντέλο ή το χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αλλά δήλωσε ότι θα επενδύσει περίπου 680 εκατομμύρια ευρώ για να επεκτείνει το εργοστάσιό της στο Kolin, περίπου 60 χλμ. ανατολικά της Πράγας, ώστε να φιλοξενήσει την παραγωγή του νέου οχήματος και της μπαταρίας του, καθώς και νέα συνεργεία βαφής και συγκόλλησης, αναφέρει το Reuters.

Η τσεχική κυβέρνηση θα επενδύσει έως και 64 εκατομμύρια ευρώ στην ειδική εγκατάσταση μπαταριών, δήλωσε η Toyota.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί περίπου το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τσεχίας και η απόφαση της Toyota να κατασκευάσει ένα BEV στο Κόλιν ήταν ένα βασικό βήμα προς τη «διατήρηση της κατασκευής αυτοκινήτων στη χώρα μας», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα.

Η Toyota ήταν πιο επιφυλακτική στην προσέγγισή της στα BEV από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές της, κάτι που την βοήθησε τον τελευταίο χρόνο, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει επιβραδυνθεί, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τη ζήτηση για την επεκτεινόμενη σειρά υβριδικών μοντέλων της, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης αγοράς της, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα φέτος, η Toyota δήλωσε ότι θα λανσάρει συνολικά εννέα ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία στην Ευρώπη το 2025 και το 2026 για τις μάρκες Toyota και Lexus.

Η Toyota κατασκευάζει το υβριδικό μικρό Yaris και το μίνι αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης Aygo X στο εργοστάσιό της στην Τσεχία. Το Aygo X θα είναι αυτοφορτιζόμενο υβριδικό από τον Νοέμβριο. Το εργοστάσιο του Kolin έχει ετήσια δυναμικότητα περίπου 220.000 οχημάτων.

fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

1 / 3