ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

04.09.2025 07:30

Μοναδικός αριθμός ακινήτου: Ψηφιακός φάκελος και επιτάχυνση συναλλαγών έως το 2026

04.09.2025 07:30
athina akinita

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισαγωγή του «μοναδικού αριθμού ταυτότητας ακινήτου», ενός νέου συστήματος που θα συνοδεύει κάθε ακίνητο σε όλες τις συναλλαγές, διοικητικές και νομικές διαδικασίες. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενοποίηση και την ταυτοποίηση των ιδιοκτησιών, περιορίζοντας το σημερινό μωσαϊκό αριθμών, από τον ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου και τον ΑΤΑΚ του Ε9, μέχρι τους αριθμούς παροχής ρεύματος, υδρομέτρησης και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η κατάρτιση του συστήματος έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα χαρτογραφήσει όλους τους αριθμούς που χρησιμοποιούν σήμερα δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, τους ΟΤΑ, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης και τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία εικόνα για κάθε ακίνητο.

Ο μοναδικός αριθμός συνδέεται με τη δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που προγραμματίζεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026, με χρηματοδότηση 8,285 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πλατφόρμα, με την ονομασία E-Registries, θα συγκεντρώνει στοιχεία από Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, πολεοδομίες και δικαστικές εκκρεμότητες, δημιουργώντας έναν ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο.

Με το νέο σύστημα, κάθε ακίνητο θα ταυτοποιείται με τα δηλωμένα τετραγωνικά στο Κτηματολόγιο και οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων θα ενημερώνονται αυτόματα. Η διαλειτουργικότητα αναμένεται να περιορίσει τις αποκλίσεις μεταξύ Κτηματολογίου και Ε9, που σήμερα προκαλούν καθυστερήσεις και επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες στις αγοραπωλησίες.

Το Ενιαίο Μητρώο θα επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση των συναλλαγών. Κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας θα καταγράφεται αυτόματα και οι σχετικές υπηρεσίες – Δήμοι, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ – θα ενημερώνονται χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τον πωλητή ή τον νέο ιδιοκτήτη. Το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση του πρόσθετου κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στην πλατφόρμα θα ενσωματωθούν δεδομένα από:

  • Το Κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση του οποίου εκτιμάται μέχρι το τέλος του 2025
  • Το Ε9 και τις πολεοδομικές άδειες από το ΤΕΕ
  • Δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία για αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες
  • Στοιχεία αγροτικών επιδοτήσεων για καλλιεργούμενες εκτάσεις

Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του μοναδικού αριθμού και του Ενιαίου Μητρώου θα έχει πολλαπλά οφέλη για την αγορά ακινήτων. Θα μειωθούν οι καθυστερήσεις στις αγοραπωλησίες, θα περιοριστούν οι αντιφάσεις μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις τράπεζες και τις εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων και θα αυξηθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η επιτυχία του μέτρου θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική διασύνδεση όλων των φορέων και τη συνεχή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων. Αν το σύστημα λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, κάθε ακίνητο θα έχει πλέον έναν ψηφιακό φάκελο, πλήρως ενημερωμένο, που θα επιτρέπει γρήγορες, ασφαλείς και διαφανείς συναλλαγές, μειώνοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των πολιτών και το κόστος στην αγορά ακινήτων.

