Ο Γιάννης Κότσιρας, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά – γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.



Νέα ενημέρωση:

Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, χαρίζοντάς μας στιγμές γεμάτες συναίσθημα και λατρεμένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το «Τσιγάρο» ως το «Κάπου θα βρεθούμε» και από το «Έλα και κόψε με στα δύο» έως το «Κάθε φορά», αλλά και από τη «Χάντρα θαλασσιά» έως τον «Σασμό» και το «Ένα φεγγάρι δρόμος», δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.



Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.

