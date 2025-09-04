search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 20:17
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 19:46

Ο Γιάννης Κότσιρας, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο

04.09.2025 19:46
kotsiras

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά – γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Νέα ενημέρωση:

Τη βραδιά της 11ης Σεπτεμβρίου θα φωτίσει με τη φωνή και τα τραγούδια του ο Γιάννης Κότσιρας, χαρίζοντάς μας στιγμές γεμάτες συναίσθημα και λατρεμένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου αυτές τις μέρες αναρρώνει μετά από μια επέμβαση ρουτίνας και δυστυχώς δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί.

Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τεράστιο ρεπερτόριο αγαπημένων τραγουδιών, έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με περισσότερη λαϊκή διάθεση. Από το «Τσιγάρο» ως το «Κάπου θα βρεθούμε» και από το «Έλα και κόψε με στα δύο» έως το «Κάθε φορά», αλλά και από τη «Χάντρα θαλασσιά» έως τον «Σασμό» και το «Ένα φεγγάρι δρόμος», δημιουργείται πάντα ένα υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τις πρωτότυπες διασκευές που επιλέγει και οι βραδιές αυτές μένουν πάντα χαραγμένες στην μνήμη μας.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, σταθερούς συνεργάτες και φίλους του τα τελευταία χρόνια, ετοιμάσανε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις, ένα πρόγραμμα, που όπως πάντα, έχει στόχο τη γνήσια διασκέδαση, αλλά και τις στοχευμένες αναφορές στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Στην παρέα τους αυτή τη φορά στο τραγούδι, η Δήμητρα Μωραΐτη.

Διαβάστε επίσης:

Paul McCartney: Η ιστορία με το κλεμμένο μπάσο του γίνεται ντοκιμαντέρ

Η Lady Gaga ακύρωσε συναυλία της λίγα λεπτά πριν την έναρξη – «Μια δύσκολη και επίπονη απόφαση»

ΛΕΞ: Sold out σε λίγες ώρες η συναυλία στη Θεσσαλονίκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νεκροί και σε αποσύνθεση βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

gletsos syriza 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απόστολος Γκλέτσος: «Tελείωσα με την πολιτική» – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα – Η επίσημη ανακοίνωση – Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

boris marinakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live οι ομιλίες Βαγγέλη Μαρινάκη και Μπόρις Τζόνσον στην 5η Σύνοδο Κορυφής του Economist

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 20:17
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νεκροί και σε αποσύνθεση βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

gletsos syriza 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απόστολος Γκλέτσος: «Tελείωσα με την πολιτική» – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα – Η επίσημη ανακοίνωση – Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

1 / 3