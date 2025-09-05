search
05.09.2025 14:35

Αποκατάσταση της ύδρευσης στο Καστελλόριζο από την ΕΥΔΑΠ

05.09.2025 14:35
EYDAP_NEW

Κλιμάκιο τεχνικών της ΕΥΔΑΠ αποκατέστησε μεγάλη διαρροή νερού στο Καστελλόριζο, που στην αιχμή της τουριστικής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα διακοπή της υδροδότησης σε μέρος του οικισμού και στο στρατόπεδο, και, κατ’ επέκταση, την κάλυψη των αναγκών με υδροφόρα οχήματα.

Η άμεση επέμβαση της ΕΥΔΑΠ έγινε μετά από ενημέρωση που είχε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικό αίτημα του Δήμου Μεγίστης και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ διαπίστωσε ότι χανόταν το 20% του νερού που προερχόταν από την μονάδα αφαλάτωσης, ενώ η έλλειψη νερού ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο τμήμα του οικισμού όπου υπήρχε αυξημένη κατανάλωση. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν διαρροές στον παραλιακό αγωγό, μεταξύ των οποίων και μία σημαντική διαρροή σε διακλάδωση παροχής, οι οποίες και επισκευάστηκαν. Μετά την επισκευή, οι πιέσεις και η γενικότερη λειτουργία του δικτύου επανήλθε σε κανονικά επίπεδα.

Τεχνικοί της ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιούν εξειδίκευμενο εξοπλισμό (γαιόφωνα) για τον εντοπισμό αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Καστελλόριζου

Σημειώνεται ότι το παραλιακό δίκτυο είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και τα υδραυλικά εξαρτήματα εμφανίζουν σημαντικές διαβρώσεις από το αλάτι, ενώ οι διαρροές παροχετεύονται στη θάλασσα κάνοντας ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό τους.

Οι Υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ έχουν ήδη συντάξει πρόταση για την αποτελεσματική προστασία του δικτύου ύδρευσης στο ακριτικό νησί, που προβλέπει την ζωνοποίηση του οικισμού με την εγκατάσταση πιεζοθραυστικών βαλβίδων, αλλά και μετρητικών διατάξεων πίεσης και παροχής ώστε να προστατευτεί το δίκτυο ύδρευσης και να γίνεται ταχύτερα αντιληπτή η όποια δυσλειτουργία.

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη Εταιρεία ύδρευσης – αποχέτευσης της χώρας, δέχεται συχνά αιτήματα άμεσης επέμβασης από νησιά που αντιμετωπίζουν έκτακτα συνήθως προβλήματα και πάντα προσφέρει τεχνογνωσία αλλά και υπηρεσίες για την αποκατάσταση σημαντικών βλαβών.

