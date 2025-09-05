Eurobank: Ολοκλήρωσε επιτυχώς 8ο πρόγραμμα stockoptions, ενισχύοντας μετοχικό κεφάλαιο και κίνητρα προσωπικού

Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του 8ου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options), με τη συμμετοχή 243 δικαιούχων. Συνολικά ασκήθηκαν 9.002.866 δικαιώματα, με αποτέλεσμα την έκδοση ισάριθμων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά περίπου 1,98 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέλκυση και διατήρηση στελεχών, ευθυγραμμίζοντας τα κίνητρα των μελών της διοίκησης και του προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου, ενισχύοντας τη μετοχική αξία της εταιρείας. Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με τα στοιχεία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ήδη ενημερωμένα.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος ενισχύει τόσο την εταιρική διακυβέρνηση όσο και την πολιτική μεταβλητών αποδοχών της Eurobank, προσφέροντας στους συμμετέχοντες άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον και συμμετοχή στην μελλοντική απόδοση του Ομίλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Investor Information Services για επιπλέον πληροφορίες ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Eurobank.

