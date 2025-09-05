Η ακρίβεια ροκανίζει την ανάπτυξη – κατανάλωση και δημόσιες δαπάνες στηρίζουν την οικονομία αλλά οι επενδύσεις υποχωρούν

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανθεκτικότητας, αλλά η εικόνα για το β΄ τρίμηνο του 2025 δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν είναι ομοιόμορφη και παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Η ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να δημοσιοποιήσει σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, τα επίσημα στοιχεία, τα οποία θα επιβεβαιώσουν ή θα αναθεωρήσουν τις πρώτες εκτιμήσεις που φέρνουν τον ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 1,9% σε ετήσια βάση και 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, χαμηλότερα δηλαδή από τον επίσημο στόχο του 2,3%.

Η κατανάλωση παραμένει ο βασικός μοχλός της ανάπτυξης, αλλά η υψηλή ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες περιορίζει σημαντικά τη δυναμική της. Οι καταναλωτές φαίνεται να αντέχουν προσωρινά, αλλά η αντοχή αυτή ενδέχεται να δοκιμαστεί τους επόμενους μήνες, καθώς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξακολουθεί να συρρικνώνεται.

Στο λιανεμπόριο, ο τζίρος αυξήθηκε 1,8% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των πωλήσεων τροφίμων. Παρά τη θετική εικόνα, η αύξηση αυτή κρύβει μια πραγματικότητα: η ζήτηση παραμένει ευάλωτη, και τα νοικοκυριά επιλέγουν να ξοδεύουν μόνο για τα απολύτως απαραίτητα.

Η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζει να υποφέρει, με μείωση 8,3% στο πρώτο πεντάμηνο, επηρεασμένη από τις καθυστερήσεις και αβεβαιότητες γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Η καθυστέρηση στην επίλυση των ρυθμιστικών ζητημάτων επιβαρύνει τον κλάδο και περιορίζει τις επενδύσεις σε κατασκευές πέρα από τις κατοικίες.

Η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε οριακή αύξηση 0,5% τον Ιούνιο, με θετική επίδοση στην εξόρυξη μετάλλων (+16,2%), αλλά αρνητική στην παραγωγή ενέργειας (-7,2%). Ο δείκτης PMI παραμένει πάνω από τις 50 μονάδες, ωστόσο η υποχώρηση των εξαγωγών κατά 8,3% και η αύξηση των εισαγωγών υπονομεύουν την ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο.

Στον τομέα της απασχόλησης, η εικόνα παραμένει θετική, με αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, αποτελώντας το πιο σταθερό στοιχείο της οικονομίας. Αντίθετα, οι παραγωγικές επενδύσεις υποχώρησαν 3,2% στο πρώτο τρίμηνο, κυρίως στις κατασκευές εκτός κατοικιών, γεγονός που αναδεικνύει το αδύναμο σημείο της οικονομίας και την ανάγκη για ενίσχυση των επενδυτικών ροών.

Στον δημόσιο τομέα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκε 19% στο β΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα 2,42 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές από το Ταμείο Ανάκαμψης ανήλθαν σε 840 εκατ. ευρώ. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 76% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 1,54 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη. Ωστόσο, η εξάρτηση από δημόσιες δαπάνες και ξένες επενδύσεις υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ισχυροποίηση της ιδιωτικής οικονομίας.

Συνολικά, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μικτή εικόνα: η κατανάλωση, η σταθερή αγορά εργασίας και οι δημόσιες δαπάνες στηρίζουν την ανάπτυξη, αλλά η οικοδομή, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Το β΄ τρίμηνο του 2025 αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη, και η πορεία της προς τους στόχους του έτους θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα αντιμετώπισης των δομικών αδυναμιών.

