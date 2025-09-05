search
ΚΟΣΜΟΣ

05.09.2025 22:11

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «χαιρετίζει» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που παραμένει απόρρητο

livanos xezbolax – new

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου που συνεδρίασε σήμερα «χαιρέτισε» το σχέδιο του στρατού για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινήσουν σύντομα την εφαρμογή του.

Η κυβέρνηση δεν έδωσε στη δημοσιότητα κάποιο χρονοδιάγραμμα και αποφάσισε να τηρήσει «μυστικές» τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Πολ Μόρκος είπε ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί, προειδοποιώντας όμως ότι ο στρατός έχει περιορισμένες δυνατότητες, τόσο σε υλικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Για τον λόγο αυτό μπορεί να απαιτηθεί «πρόσθετος χρόνος και προσπάθεια».

Μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και οι κυριότεροι αντίπαλοι της οργάνωσης στον Λίβανο, οι Χριστιανοί και οι Σουνίτες, ζητούσαν επίμονα να καταθέσει η Χεζμπολάχ τα όπλα. Η σιιτική οργάνωση αντιτείνει ότι θα ήταν «σοβαρό λάθος» ακόμη και να συζητήσει τον αφοπλισμό της την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο και κατέχει εδάφη στα νότια σύνορα. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοια πλήγματα την Τετάρτη.

Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε επί τρεις ώρες και στο διάστημα αυτό παρουσιάστηκε το σχέδιο αφοπλισμού από τον διοικητή του στρατού Ροντόλφ Χαϊκάλ. Και οι πέντε σιίτες υπουργοί βγήκαν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας όταν μπήκε μέσα ο Χαϊκάλ.

Ο Μόρκος είπε ότι η κυβέρνηση «καλωσορίζει» το σχέδιο αλλά δεν διευκρίνισε εάν το υπουργικό συμβούλιο το ενέκρινε και επισήμως.

Ο υπουργός Εργασίας Μοχάμαντ Χαϊντάρ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, είπε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης πριν από τη συνεδρίαση ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί απουσία των σιιτών υπουργών θα είναι άκυρη και θα θεωρηθεί παραβίαση του συστήματος διαμοιρασμού της εξουσίας στον Λίβανο.

