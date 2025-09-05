search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 22:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 20:38

Πάνω από 3,6 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ

05.09.2025 20:38
darth vader

Ένα φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Νταρθ Βέιντερ στις ταινίες του Πολέμου των Άστρων «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι» πουλήθηκε σε δημοπρασία την Πέμπτη για περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το εμβληματικό αντικείμενο είχε εκτιμηθεί ότι θα πωλούνταν σε τιμή μεταξύ 1 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα δημοπρασιών Propstore, η οποία φιλοξένησε την υποβολή προσφορών. Υπήρξαν 31 προσφορές, με την νικητήρια να φτάνει τα 3.654.000 δολάρια.

«Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των δύο ταινιών και είναι ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κινηματογραφικά σκηνικά από την αρχική τριλογία, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Πρόουζ» — τον ηθοποιό του Νταρθ Βέιντερ — «και τον κασκαντέρ Μπομπ Άντερσον.

Το φωτόσπαθο πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες με πάνω από 1.000 κοστούμια και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα του Χόλιγουντ. Ο Μπράντον Άλινγκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Propstore, δήλωσε ότι έλαβαν ένα «ψυχρό τηλεφώνημα» σχετικά με το φωτόσπαθο ένα απόγευμα Παρασκευής — ένας «κύριος τηλεφώνησε και είπε: “Έχω ένα φωτόσπαθο”».

«Καταφέραμε να καταλάβουμε όχι μόνο ποιος χαρακτήρας το χρησιμοποίησε, αλλά και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται», δήλωσε ο Άλινγκερ στο CBS News, «και μπορείτε να δείτε τη μικρή ατσάλινη κολόνα που βγαίνει από την κορυφή της εδώ, έτσι ακριβώς τοποθέτησαν τη λεπίδα πάνω της».

Η Propstore αναφέρει ότι το φωτόσπαθο κατασκευάστηκε από ένα εξάρτημα λάμπας φλας κάμερας της δεκαετίας του 1950 και «τροποποιήθηκε επαγγελματικά από την ομάδα παραγωγής σε φωτόσπαθο». Αναφέρει ότι το έργο «φέρει αυθεντικά σημάδια φθοράς» που «χρησιμεύουν ως αδιάσειστη απόδειξη της άμεσης εμπλοκής του φωτόσπαθου στη δράση – απόδειξη της αυθεντικότητάς του που χρησιμοποιήθηκε σε ταινίες».

«Είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές κομμάτι», είπε ο Άλινγκερ.

Διαβάστε επίσης:

Politico: Έτοιμος ο Μακρόν να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης

Σε κοινή γραμμή Τραμπ και Πούτιν: Ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρώπη για το αδιέξοδο στην Ουκρανία – Βασικό εμπόδιο στη διαδικασία ειρήνευσης

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι ένστολοι με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα – Παρόντες οι γονείς του Λυγγερίδη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

pierrakakis deipno thess
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο παρέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Θεσσαλονίκη – Περισσότεροι από 35 βουλευτές της Β. Ελλάδας παρόντες

Julia Garner
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

livanos xezbolax – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «χαιρετίζει» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που παραμένει απόρρητο

kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεύτερες σκέψεις» στο Βέλγιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Η κατάσχεσή τους θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 22:51
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι ένστολοι με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα – Παρόντες οι γονείς του Λυγγερίδη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

pierrakakis deipno thess
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείπνο στο οικονομικό επιτελείο παρέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Θεσσαλονίκη – Περισσότεροι από 35 βουλευτές της Β. Ελλάδας παρόντες

Julia Garner
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

1 / 3