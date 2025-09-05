Πάνω από 3,6 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία για το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ

Ένα φωτόσπαθο που χρησιμοποίησε ο Νταρθ Βέιντερ στις ταινίες του Πολέμου των Άστρων «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» και «Η Επιστροφή των Τζεντάι» πουλήθηκε σε δημοπρασία την Πέμπτη για περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το εμβληματικό αντικείμενο είχε εκτιμηθεί ότι θα πωλούνταν σε τιμή μεταξύ 1 και 3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα δημοπρασιών Propstore, η οποία φιλοξένησε την υποβολή προσφορών. Υπήρξαν 31 προσφορές, με την νικητήρια να φτάνει τα 3.654.000 δολάρια.

«Χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των δύο ταινιών και είναι ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κινηματογραφικά σκηνικά από την αρχική τριλογία, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Πρόουζ» — τον ηθοποιό του Νταρθ Βέιντερ — «και τον κασκαντέρ Μπομπ Άντερσον.

Το φωτόσπαθο πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες με πάνω από 1.000 κοστούμια και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα του Χόλιγουντ. Ο Μπράντον Άλινγκερ, Διευθύνων Σύμβουλος της Propstore, δήλωσε ότι έλαβαν ένα «ψυχρό τηλεφώνημα» σχετικά με το φωτόσπαθο ένα απόγευμα Παρασκευής — ένας «κύριος τηλεφώνησε και είπε: “Έχω ένα φωτόσπαθο”».

«Καταφέραμε να καταλάβουμε όχι μόνο ποιος χαρακτήρας το χρησιμοποίησε, αλλά και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται», δήλωσε ο Άλινγκερ στο CBS News, «και μπορείτε να δείτε τη μικρή ατσάλινη κολόνα που βγαίνει από την κορυφή της εδώ, έτσι ακριβώς τοποθέτησαν τη λεπίδα πάνω της».

Η Propstore αναφέρει ότι το φωτόσπαθο κατασκευάστηκε από ένα εξάρτημα λάμπας φλας κάμερας της δεκαετίας του 1950 και «τροποποιήθηκε επαγγελματικά από την ομάδα παραγωγής σε φωτόσπαθο». Αναφέρει ότι το έργο «φέρει αυθεντικά σημάδια φθοράς» που «χρησιμεύουν ως αδιάσειστη απόδειξη της άμεσης εμπλοκής του φωτόσπαθου στη δράση – απόδειξη της αυθεντικότητάς του που χρησιμοποιήθηκε σε ταινίες».

«Είναι πραγματικά ένα πρωτοφανές κομμάτι», είπε ο Άλινγκερ.

