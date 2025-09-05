Ασφυξία στην αγορά: «Πνιγμένοι» στα χρέη ζητούν 120 δόσεις – Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις δεν τραβάνε

Η ελληνική αγορά εκπέμπει σήμα κινδύνου: επιχειρήσεις και νοικοκυριά ζητούν επειγόντως μια νέα ρύθμιση χρεών, σε 72 ή ακόμη και σε 120 δόσεις, προκειμένου να πάρουν ανάσα από το ασφυκτικό βάρος των υποχρεώσεων. Το αίτημα αναμένεται να ακουστεί δυνατά ενόψει της ΔΕΘ, με τους φορείς να τονίζουν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν λειτουργεί και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 110 δισ. ευρώ. Από αυτό το τεράστιο ποσό, μόλις 3,6 δισ. έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Στον ΕΦΚΑ, η εικόνα δεν είναι καλύτερη: 49,7 δισ. ευρώ συνολικές οφειλές, εκ των οποίων μόνο 4,9 δισ. έχουν διακανονιστεί. Ακόμη χειρότερα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρεών θεωρείται ήδη «χαμένο παιχνίδι»· η ίδια η διοίκηση παραδέχεται ότι το 25% των χρεών προς την Εφορία και το 20% προς τον ΕΦΚΑ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Αν κάποιος κοιτάξει πιο προσεκτικά τα στοιχεία, θα δει ότι η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά μεσαία ποσά. Οφειλές μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ καλύπτουν πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών ρυθμίσεων, με τα χρέη των 2.000 έως 3.000 ευρώ να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι ιδιώτες τείνουν να ρυθμίζουν αυτά τα μικρομεσαία ποσά, ενώ οι εταιρείες μπαίνουν συχνότερα σε διακανονισμούς μεγαλύτερων ποσών, από 10.000 έως και 100.000 ευρώ. Στα άκρα, όμως, οι ρυθμίσεις δεν προχωρούν: ούτε τα πολύ μικρά χρέη, κάτω των 500 ευρώ, ούτε τα πολύ μεγάλα, πάνω από 20.000 ευρώ για ιδιώτες και 150.000 ευρώ για επιχειρήσεις, βρίσκουν ανταπόκριση.

Η απροθυμία ή και η αδυναμία ένταξης δεν είναι τυχαία. Οι φορολογούμενοι και οι επαγγελματίες δηλώνουν ότι απλώς δεν μπορούν να αντέξουν τις δόσεις. Η πάγια ρύθμιση με τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα χρέη θεωρείται «ασφυκτική». Όσοι επιχειρούν να μπουν, συχνά βγαίνουν εκτός πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, καθώς το βάρος των δόσεων έρχεται να προστεθεί σε νέους φόρους και εισφορές που τρέχουν κάθε μήνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος: τα χρέη παραμένουν ληξιπρόθεσμα, οι ρυθμίσεις εγκαταλείπονται και το συνολικό ποσό συνεχίζει να φουσκώνει.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων «α λα καρτ» για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Η ιδέα είναι ότι κάθε οφειλέτης θα κρίνεται με βάση τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες και θα προτείνεται ένα πλάνο αποπληρωμής προσαρμοσμένο στο προφίλ του. Για πρώτη φορά προβλέπεται ενεργός ρόλος ιδιωτικών εταιρειών, που θα αναλάβουν μέρος της διαχείρισης μετά από διεθνή διαγωνισμό. Η επιλογή αυτή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πολλοί αναρωτιούνται πόσο «φιλική» θα είναι τελικά προς τους οφειλέτες.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να περάσει από το 2026 σε μια νέα εποχή με το σύστημα PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event). Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργαλείο που θα ενσωματωθεί στο Eispraxis και υπόσχεται πιο στοχευμένη, εξατομικευμένη και αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων. Η φιλοσοφία του είναι να «διαβάζει» το προφίλ κάθε οφειλέτη και να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική είσπραξης.

Όσο πλησιάζει η ΔΕΘ, οι πιέσεις προς την κυβέρνηση θα εντείνονται. Οι φορείς προειδοποιούν ότι χωρίς μια πραγματικά γενναία διευκόλυνση, με πολλές δόσεις και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση, η μεγάλη μάζα των οφειλετών θα παραμένει εγκλωβισμένη. Για την οικονομία, όμως, αυτό σημαίνει ότι η εισπραξιμότητα θα μείνει καθηλωμένη και το βουνό των χρεών θα συνεχίσει να μεγαλώνει, πνίγοντας κάθε προσπάθεια ανάκαμψης.

