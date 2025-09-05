Στα νύχια θεωριών συνομωσίας η Γερμανία, μετά το θάνατο 16 υποψηφίων για τις τοπικές εκλογές

Σαν… φωτιά σε ξερόχορτα απλώνονται οι θεωρίες συνομωσίας στην Γερμανία, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι έχουν πεθάνει 16 υποψήφιοι για τις τοπικές εκλογές στο μεγαλύτερο κρατίδιο της χώρας, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η οποία για όλες τις περιπτώσεις έχει αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, από τα 16 άτομα που έχουν πεθάνει, επτά ήταν μέλη του AfD, ενώ τη ζωή του έχασε και από ένας υποψήφιος του SPD, του Σοσιαλδημοκρατικου Εναλλακτικού Κόμματος (SDA), του FDP, των Πρασίνων, του Κόμματος για την Προστασία των Ζώων, της Ένωσης Ανεξάρτητων Ψηφοφόρων (UWG), των Ελεύθερων Ψηφοφόρων, του Κόμματος για το Δημοψήφισμα και μιας ομάδας ψηφοφόρων.

Συνωμοσιολόγοι βγήκαν μαζικά μετά το θάνατο τεσσάρων, και αργότερα επτά, υποψηφίων του ακροδεξιού AfD, το οποίο καταγράφει ραγδαία άνοδο στη δημοτικότητα από την ίδρυσή του το 2013. Αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας ενισχύθηκαν από τη συμπρόεδρο του κόμματος Άλις Βάιντελ, η οποία αναδημοσίευσε μια δήλωση του συνταξιούχου οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ ότι ο αριθμός των θανάτων υποψηφίων ήταν «στατιστικά σχεδόν αδύνατος», αν και η αστυνομία είχε αποκλείσει μη φυσικά αίτια θανάτου ή δόλο στις πρώτες τέσσερις περιπτώσεις.

Οι θάνατοι έχουν ήδη επηρεάσει την πολιτική διαδικασία, καθώς το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποψηφιότητας και των εκλογών είναι σχετικά μεγάλο. Ο νόμος για τις δημοτικές εκλογές επιτρέπει τη διεξαγωγή αναπληρωματικών εκλογών σε περίπτωση θανάτου υποψηφίων. Αυτές μπορούν, αν χρειαστεί, να διεξαχθούν την ίδια ημέρα των εκλογών. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι διεκδικούν έδρες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η οποία έχει πληθυσμό 18 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις τελευταίες τοπικές εκλογές, το AfD έλαβε μόλις 5,4% στην περιοχή, η οποία έχει υποστεί απότομη απώλεια θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, στις ομοσπονδιακές εκλογές, το κόμμα έλαβε το 16,8% των ψήφων. Πολλοί αναμένουν παρόμοιο αποτέλεσμα και φέτος. Το κόμμα έχει σημαντικούς διεθνείς υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων και ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε: «Είτε η Γερμανία ψηφίσει το AfD, είτε θα είναι το τέλος της Γερμανίας». Νωρίτερα φέτος, το AfD χαρακτηρίστηκε ως εξτρεμιστική οντότητα που απειλεί τη δημοκρατία από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Γερμανίας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) δήλωσε ότι το κόμμα, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, είναι «αποδεδειγμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση».

Ενώ ορισμένα τμήματα του AfD – όπως η νεολαία του και ορισμένα παραρτήματα σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων – έχουν ήδη χαρακτηριστεί εξτρεμιστικά, αυτή είναι η πρώτη φορά που το κόμμα, το οποίο έχει εθνική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο, έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως εξτρεμιστικό. Η νέα ταξινόμηση δεν απαγορεύει το κόμμα, αλλά επιτρέπει στις γερμανικές αρχές να εντείνουν την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μυστικών πληροφοριοδοτών και της παρακολούθησης των επικοινωνιών. Μια εσωτερική έκθεση 1.000 σελίδων της BfV κατηγορεί το AfD για παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου.

«Η αντίληψη για τον λαό με βάση την εθνικότητα και την καταγωγή που κυριαρχεί στο κόμμα δεν είναι συμβατή με την ελεύθερη δημοκρατική τάξη», ανέφερε η υπηρεσία. «Στόχος της είναι να αποκλείσει ορισμένες ομάδες του πληθυσμού από την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, να τις υποβάλει σε μεταχείριση που παραβιάζει το σύνταγμα και, ως εκ τούτου, να τους αποδώσει νομικά κατώτερη θέση». Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ δήλωσε: «Το AfD εκπροσωπεί μια εθνοτική αντίληψη που εισάγει διακρίσεις σε βάρος ολόκληρων πληθυσμιακών ομάδων και αντιμετωπίζει τους πολίτες με μεταναστευτικό ιστορικό ως Γερμανούς δεύτερης κατηγορίας».

