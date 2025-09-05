Το Harrods θα αφαιρέσει αγάλματα του πρώην ιδιοκτήτη του, Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, ως Φαραώ της Αιγύπτου

Το Harrods, το πολυτελές πολυκατάστημα του Λονδίνου, υπέβαλε αίτηση στις τοπικές αρχές για άδεια απομάκρυνσης γλυπτών του ατιμασμένου πρώην ιδιοκτήτη του, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, από το εσωτερικό του.

Η φημισμένη επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε ως παντοπωλείο το 1849, έχει υποβάλει λεπτομερή σχέδια για την ανακαίνιση της αίθουσας με αιγυπτιακό θέμα και μιας πενταόροφης κυλιόμενης σκάλας, η οποία σήμερα διαθέτει προτομές του Αλ Φαγέντ που απεικονίζονται ως Φαραώ.

Σε ένα ντοκιμαντέρ του BBC πέρυσι, περισσότερες από 20 γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Harrods κατηγόρησαν τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, για σεξουαλική επίθεση.

Η αστυνομική έρευνα για τον Αλ Φαγέντ, η οποία ξεκίνησε μετά το ντοκιμαντέρ, συνεχίζεται. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε στο CNN την Πέμπτη ότι η αστυνομία διερευνά επί του παρόντος τους ισχυρισμούς περισσότερων από 140 φερόμενων θυμάτων.

Μία από αυτές είπε στο ντοκιμαντέρ του BBC ότι είχε δεχτεί επίθεση όταν ήταν 15 ετών και ο Αλ Φαγέντ 79.

Οι φερόμενες επιθέσεις λέγεται ότι έλαβαν χώρα σε μια ευρεία γκάμα τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολυτελούς πολυκατοικίας του αλ Φαγέντ στο Λονδίνο, του ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι, το οποίο ήταν ιδιοκτησίας του, και της Villa Windsor, της παριζιάνικης έπαυλης που νοίκιαζε και η οποία ήταν προηγουμένως η μακροχρόνια κατοικία του παραιτηθέντος Βρετανού μονάρχη Εδουάρδου Η΄ και της Αμερικανίδας συζύγου του Γουόλις Σίμπσον.

Το κατάστημα έχει διευθετήσει αξιώσεις νυν και πρώην υπαλλήλων και τώρα ελπίζει να σβήσει περαιτέρω το στίγμα του Αλ Φαγέντ στην επιχείρηση. Η λεπτομερής αίτηση προς το συμβούλιο του Κένσινγκτον και του Τσέλσι στο Λονδίνο αναφέρει ότι «η Αιγυπτιακή Κυλιόμενη Σκάλα τιμά ρητά τον κ. Αλ Φαγιέντ, συμπεριλαμβανομένων δεκαέξι τεράστιων γλυπτών του προσώπου του».

Το Harrods, το οποίο ο Αλ Φαγέντ πούλησε στην Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ το 2010, έχει αποστασιοποιηθεί έντονα από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Μια δήλωση που απαντά στους ισχυρισμούς, η οποία παραμένει στον ιστότοπο του Harrods, περιγράφει τους νυν ιδιοκτήτες του ως «εντελώς αποτροπιασμένους» και αναφέρει ότι είναι ένας «πολύ διαφορετικός οργανισμός από αυτόν που ανήκε και ελέγχθηκε από τον Αλ Φαγέντ μεταξύ 1985 και 2010».

Σύμφωνα με την υποβολή, ο Αλ Φαγέντ, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, βασίστηκε στην αιγυπτιακή του κληρονομιά για την ανακαίνιση του πολυκαταστήματος που αγόρασε το 1985. Υπάρχουν 16 γιγάντια γυναικεία κεφάλια σε εναλλασσόμενα επίπεδα της κυλιόμενης σκάλας, βασισμένα σε μια προτομή της Νεφερτίτη, ενώ τα ανδρικά κεφάλια απεικονίζουν την εικόνα του.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον οκτώ ξένοι τουρίστες μεταξύ των 16 νεκρών στον εκτροχιασμό του τεμεφερίκ στη Λισαβόνα

Ινδοί γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από το στομάχι μωρού

Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τον Τραμπ για το σχέδιο ειρηνευτικής δύναμης για την Ουκρανία – Ζητούν συγκεκριμένα βήματα και δεσμεύσεις