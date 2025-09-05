search
05.09.2025
05.09.2025

Το Υπερταμείο/Growthfund στην 89η ΔΕΘ: Στο επίκεντρο οι συμμαχίες που δημιουργούν υπεραξία για την Ελλάδα

05.09.2025 18:03
GREEK-02 (1)

Το Υπερταμείο/Growthfund συμμετέχει στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου με κεντρικό άξονα τις συμμαχίες για την ανάπτυξη.

Η φετινή παρουσία αποκτά ξεχωριστό βάρος: το Υπερταμείο/Growthfund εμφανίζεται τρίτη συνεχόμενη φορά ως ενιαίος Όμιλος, σε μια χρονιά που συμπίπτει με τα 100 χρόνια της ΔΕΘ. Το σύνθημα «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης» δεν μένει στα λόγια – μετατρέπεται σε συζητήσεις, συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν να αλλάξουν την εικόνα της χώρας.

Στο Pavilion 7, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και το έργο του Ομίλου, ενώ το Forum «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, θα φέρει στο ίδιο τραπέζι την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο και θεσμικούς φορείς.

Στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος του Υπερταμείου ως καταλύτη για συνέργειες και επενδύσεις που δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη.

Η θεματολογία αγγίζει καίριους τομείς της οικονομίας: τη διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, τις στρατηγικές συμβάσεις που αναμορφώνουν τις υποδομές, τις συμπράξεις αλλά και τις επενδύσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη και τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ξεχωριστή θέση έχουν επίσης τα έργα που ωριμάζουν στη Θεσσαλονίκη, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα του Growthfund Agora στο Pavilion #7 με κεντρικό θέμα «Δημιουργώντας υπεραξία για την Ελλάδα»

12:00
Χαιρετισμός από Στέφανο Θεοδωρίδης, Πρόεδρο Υπερταμείου

Άξονας 1: Δράσεις του σήμερα με το βλέμμα στο Μέλλον

12:10 – 12:30
Το νέο Υπερταμείο – μοχλός ανάπτυξης της Οικονομίας

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου

12:30 – 12:50
Οι στρατηγικές συμβάσεις που αλλάζουν τη χώρα

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Υπερταμείου

12:50 – 13:10
Η επόμενη μέρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ

Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Alpha Bank

13:10 – 13:30
Δίνοντας νέα ζωή σε ιδιωτική και δημόσια ακίνητη περιουσία του Δημοσίου

Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

13:30 – 14:00
Χρηματοδοτώντας και επενδύοντας στο αύριο

Γιώργος Ζαββός, Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στέλιος Φράγκος, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Σταύρος Ασθενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)

14:00 – 14:30
Επενδύοντας στη νέα γενιά των ελληνικών επιχειρήσεων

Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων

Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόεδρος Enterprise Greece

Αντώνης Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 5G Ventures και του Επενδυτικού Ταμείου PHAISTOS

14:30 – 15:00
Τα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη

Παναγιώτης Μπαλωμένος, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΑΙΑΟΣΕ

Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας Ομίλου Aktor

Ντίνος Μπενρουμπή, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ

Φιλοξενία στο περίπτερο του Υπερταμείου

11:30 – 12:00
Κάνοντας πράξη την πράσινη μετάβαση – Σύναψη χρηματοδοτικής συμφωνίας ΕΤΕπ – Joltie

Γιάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος ΕΤΕπ

Γιώργος Πεχλιβάνογλου, CEO Joltie

Αλέξης Κομνηνός, Green Horizon Ventures (GHV FUND)

